Menschenrechtsgericht verurteilt Russland wegen Inhaftierung Nawalnys

Russischer Oppositioneller Alexej Nawalny im Straflager

Zwei Jahre nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR) Russland wegen 'rechtswidriger Inhaftierung' und 'unmenschlicher Behandlung' verurteilt.

Zwei Jahre nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager hat der EuropÃ¤ische Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR) Russland wegen "rechtswidriger Inhaftierung" und "unmenschlicher Behandlung" verurteilt. Die StraÃŸburger Richter verurteilten Russland am Dienstag zu einer EntschÃ¤digungszahlung in HÃ¶he von 26.000 Euro, was voraussichtlich keine Folgen haben wird, da Russland Entscheidungen des Gerichts ignoriert.



Nawalny war im Januar 2021 bei seiner Ankunft in Russland festgenommen worden. Er befand sich auf der RÃ¼ckreise aus Deutschland, wo er nach einer mutmaÃŸlichen Vergiftung behandelt worden war. WÃ¤hrend seiner Haft im Straflager in Russland sei Nawalny "gleichzeitig mehreren Formen der Misshandlung ausgesetzt" gewesen, erklÃ¤rten die Richter. Seine Gesundheit und seine WÃ¼rde seien systematisch missachtet worden.Â



Nawalny hatte unter anderem berichtet, dass ihm der Kopf rasiert wurde, dass er stÃ¤ndig von Videokameras Ã¼berwacht und durch nÃ¤chtliche Kontrollen seines Schlafs beraubt wurde. Er hatte kurz nach seiner Inhaftierung den EuropÃ¤ischen Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte angerufen. Nach seinem Tod setzte seine Witwe Julia Nawalnaja das Verfahren fort.Â



Nawalny war am 16. Februar 2024 im Alter von 47 Jahren unter ungeklÃ¤rten UmstÃ¤nden in einem entlegenen Straflager am Polarkreis gestorben. Der EGMR hatte Russland bereits im Dezember wegen der UnterdrÃ¼ckung von Organisationen im Umfeld Nawalnys verurteilt. Russland war nach dem Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine vor vier Jahren aus dem Europarat ausgeschlossen worden, zu dem der EGMR gehÃ¶rt. Das Gericht befasst sich jedoch weiter mit den bis dahin eingereichten FÃ¤llen.