Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung in Deutschland oft geringer als im Rest Europas

In vielen europÃ¤ischen LÃ¤ndern sind Menschen deutlich besser vor sexueller BelÃ¤stigung geschÃ¼tzt als in Deutschland. Das ergibt sich aus einer europaweiten Erhebung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde. Demnach ist in allen LÃ¤ndern, die sich an der Studie beteiligt haben, "sexuelle BelÃ¤stigung sowohl im allgemeinen Zivilrecht als auch im Arbeitsrecht ausdrÃ¼cklich verboten". Kein anderes Land verbiete diese wie Deutschland nur im Arbeitsleben.



An der Erhebung beteiligten sich 18 der 38 MitgliedslÃ¤nder des EuropÃ¤ischen Netzwerks der Gleichstellungsstellen (Equinet). Alle antwortenden LÃ¤nder untersagen den Angaben zufolge sexuelle BelÃ¤stigung mindestens bei der Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen, schreibt die Antidiskriminierungsstelle in ihrer Reihe "Standpunkte". "In vielen LÃ¤ndern erstreckt sich der Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung zudem auf die Gesundheitsversorgung, die Vermietung von Wohnraum sowie kulturelle Angebote."



Auch im Ã¶ffentlichen Sektor, etwa im Bildungswesen, existierten in vielen LÃ¤ndern Regelungen zum Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung, heiÃŸt es in der Studie weiter, Ã¼ber die zunÃ¤chst das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet hatte. Deutschland sei hingegen "im europÃ¤ischen Vergleich das Schlusslicht".Â



Auch auÃŸerhalb des Zivilrechts seien Betroffene in anderen europÃ¤ischen LÃ¤ndern "hÃ¤ufig besser vor sexueller BelÃ¤stigung geschÃ¼tzt als in Deutschland", hieÃŸ es weiter. "In den vergangenen Jahren haben zahlreiche europÃ¤ische Staaten neben der kÃ¶rperlichen auch die verbale sexuelle BelÃ¤stigung strafrechtlich erfasst und so den Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung gestÃ¤rkt."



FÃ¼r Betroffene in Deutschland bedeute das: Wenn sie durch anzÃ¼gliche Gesten, Blicke oder Ã„uÃŸerungen von Kolleginnen oder Kollegen belÃ¤stigt wÃ¼rden, hÃ¤tten sie unter UmstÃ¤nden Anspruch auf Schadensersatz oder EntschÃ¤digung. Ihr Arbeitgeber mÃ¼sse dem Einhalt gebieten. Anders sei die Situation, wenn Vermietende jemanden verbal sexuell belÃ¤stigten oder Fahrlehrer. Dagegen kÃ¶nnten Betroffene rechtlich kaum vorgehen, solange es keinen kÃ¶rperlichen Ãœbergriff gebe.



"Sexuelle BelÃ¤stigung kann jederzeit an jedem Ort stattfinden. Deshalb mÃ¼ssen wir auch Ã¼berall davor schÃ¼tzen", erklÃ¤rte die Bundesbeauftragte fÃ¼r Antidiskriminierung, Ferda Ataman. Bei der geplanten Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes mÃ¼sse dies auch "auf dem Wohnungsmarkt, im FitnessstudioÂ oderÂ inÂ Fahrschulen" berÃ¼cksichtigt werden.



Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums sagte dem Redaktionsnetzwerks Deutschland, belÃ¤stigendes Verhalten unter Ausnutzung von MachtverhÃ¤ltnissen kÃ¶nne bereits jetzt strafbar sein. Aus Sicht des Ministeriums bestehe dennoch "teilweise gesetzgeberischer Handlungsbedarf". Die Bundesregierung prÃ¼fe, wie Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD "am besten umgesetzt werden kÃ¶nnen".



Dort heiÃŸt es zur Reform des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes: "Benachteiligungen und Diskriminierungen sind Gift fÃ¼r gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb stÃ¤rken und verbessern wir den Diskriminierungsschutz."



Von den 38 LÃ¤ndern des Equinet-Netzwerks haben folgende 18 LÃ¤nder auf die Anfrage aus Deutschland geantwortet: Belgien, Bulgarien, DÃ¤nemark, Finnland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Ã–sterreich, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien.Â