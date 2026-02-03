Brennpunkte

Drei GÃ¤stefans vor Champions-League-Spiel in Dortmund attackiert und beraubt

  • AFP - 3. Februar 2026, 15:16 Uhr
Bild vergrößern: Drei GÃ¤stefans vor Champions-League-Spiel in Dortmund attackiert und beraubt
Polizeiauto
Bild: AFP

In Dortmund sind vor einem Champions-League-FuÃŸballspiel drei GÃ¤stefans angegriffen und beraubt worden. Der gewaltsame Ãœbergriff ereignete sich vergangene Woche vor der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Inter Mailand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die drei GÃ¤stefans im Alter von 34 bis 36 Jahren hielten sich demnach nahe des Dortmunder Stadions auf, als sie von mehreren Maskierten angegriffen wurden.

Bei den Angreifern handelte es sich offenbar um AnhÃ¤nger von Borussia Dortmund. Die Angreifer schlugen demnach auf die MÃ¤nner ein und stahlen mehrere Fanartikel, darunter zwei Fanschals, eine MÃ¼tze und einen Turnbeutel des italienischen Clubs. Einer der MÃ¤nner erlitt durch die SchlÃ¤ge Verletzungen an SchlÃ¤fe und Mund, lehnte eine Behandlung durch RettungskrÃ¤fte jedoch ab. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und sucht nach Zeugen.

