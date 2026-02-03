Iran-USA-Konflikt: Peseschkian beauftragt AuÃŸenminister mit Verhandlungen

Der iranische PrÃ¤sident Peseschkian (links)

Im Konflikt mit den USA hat der iranische PrÃ¤sident Masud Peseschkian AuÃŸenminister Abbas Araghtschi mit direkten Verhandlungen mit Washington beauftragt. Araghtschi sei der Auftrag erteilt worden, "faire" Verhandlungen mit den USA zu fÃ¼hren, "vorausgesetzt, dass ein angemessenes Umfeld ohne Drohungen und unzumutbare Forderungen besteht", erklÃ¤rte Peseschkian am Dienstag im Onlinedienst X.



Wie das US-Nachrichtenportal Axios und die iranische Nachrichtenagentur Tasnim Ã¼bereinstimmend berichteten, soll Araghtschi den Sondergesandten von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Steve Witkoff, treffen.



NachbarlÃ¤nder in der Region betÃ¤tigten sich als Vermittler des Konflikts. Irans AuÃŸenminister Araghtschi reiste vergangene Woche fÃ¼r GesprÃ¤che in die TÃ¼rkei und sprach eigenen Angaben zufolge mit seinen Kollegen aus Ã„gypten und Saudi-Arabien.Â Am Dienstag erklÃ¤rte die Regierung von Katar, die "diplomatischen Anstrengungen" wÃ¼rden "sehr intensiv" fortgesetzt. Washington und Teheran unterhalten seit vier Jahrzehnten keine direkten diplomatischen Beziehungen.



AuslÃ¶ser der jÃ¼ngsten Spannungen war die gewaltsame Niederschlagung der regierungskritischen Proteste im Iran mit tausenden Toten, angesichts derer US-PrÃ¤sident Donald Trump einen mÃ¶glichen neuen MilitÃ¤rangriff auf den Iran angedroht hatte. Die USA entsandten Kriegsschiffe in die Region - und forderten zu Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm auf.



Am Wochenende signalisierten sowohl Trump als auch die iranische FÃ¼hrung Verhandlungsbereitschaft. Zugleich sandten beide Seiten jedoch auch erneute Drohungen aus.



Iranische SicherheitskrÃ¤fte waren mit groÃŸer HÃ¤rte gegen Demonstrierende vorgegangen. Die in den USA angesiedelte Menschenrechtsorganisation Hrana konnte nach eigenen Angaben vom Dienstag mehr als 6800 Tote bestÃ¤tigen, darunter dutzende Kinder. Die Organisation prÃ¼ft nach eigenen Angaben 17.000 weitere mÃ¶gliche TodesfÃ¤lle. Die iranischen BehÃ¶rden sprechen von rund 3100 Toten, am Sonntag verÃ¶ffentlichten sie die Namen von knapp 3000 GetÃ¶teten.



Hrana zufolge wurden mehr als 50.000 Menschen im Zuge der Proteste festgenommen. Mehr als 300 Menschen seien mit psychischer oder kÃ¶rperlicher Folter gezwungen worden, vor Kameras GestÃ¤ndnisse abzulegen.



Die Proteste zum Jahresende 2025 hatten sich zunÃ¤chst an der schlechten Wirtschaftslage im Iran entzÃ¼ndet, richteten sich dann aber gegen die Machthaber der islamischen Republik.