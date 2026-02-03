Brennpunkte

Frankreich: SchÃ¼ler sticht mit Messer auf Kunstlehrerin ein

  • AFP - 3. Februar 2026, 16:39 Uhr
Bild vergrößern: Frankreich: SchÃ¼ler sticht mit Messer auf Kunstlehrerin ein
Polizeiauto
Bild: AFP

.

Ein SchÃ¼ler der neunten Klasse hat in SÃ¼dfrankreich eine Lehrerin mit Messerstichen lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Der SchÃ¼ler sei festgenommen worden und befinde sich wegen Mordversuchs in Polizeigewahrsam, teilte der Staatsanwalt von Toulon, RaphaÃ«l Balland, am Dienstag mit. Ein Motiv fÃ¼r die Tat war zunÃ¤chst nicht bekannt.Â 

Der SchÃ¼ler habe die 60 Jahre alte Kunstlehrerin wÃ¤hrend des Unterrichts in einer Mittelschule im Ort Sanary-sur-Mer angegriffen, sagte der Staatsanwalt. Es handele sich um einen 14-JÃ¤hrigen, der nicht wegen politischer oder religiÃ¶ser Ãœberzeugungen bekannt sei, berichtete der Lokalsender France 3. Er habe der Lehrerin zwei Stiche in den Bauch und einen in den Arm versetzt.

In den vergangenen Monaten hat es in Frankreich mehrfach Gewalttaten von SchÃ¼lern gegen Lehrer oder MitschÃ¼ler gegeben. Ein 14-JÃ¤hriger hatte im vergangenen Juni eine Schulassistentin im Pariser Vorort Nogent mit Messerstichen getÃ¶tet. Im Elsass hatte ein weiterer 14-JÃ¤hriger eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und sich anschlieÃŸend selbst tÃ¶dliche Verletzungen zugefÃ¼gt. Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nato startet konkrete Planungen fÃ¼r Mission
    Nato startet konkrete Planungen fÃ¼r Mission "Arctic Sentry"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Planungen fÃ¼r eine Nato-Mission zum besseren Schutz der Arktis-Region um GrÃ¶nland herum werden konkreter. Der Oberbefehlshaber der Nato,

    Mehr
    Wertvolle Ringe gestohlen: Bundespolizei in MÃ¼nchen warnt vor GepÃ¤ckdieben in ZÃ¼gen
    Wertvolle Ringe gestohlen: Bundespolizei in MÃ¼nchen warnt vor GepÃ¤ckdieben in ZÃ¼gen

    Angesichts zweier DiebstÃ¤hle in FernzÃ¼gen auf der Strecke nach MÃ¼nchen hat die Bundespolizei vor GepÃ¤ckdieben gewarnt. Auf der Strecke wurden binnen weniger Tage wertvolle

    Mehr
    Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung in Deutschland oft geringer als im Rest Europas
    Schutz vor sexueller BelÃ¤stigung in Deutschland oft geringer als im Rest Europas

    In vielen europÃ¤ischen LÃ¤ndern sind Menschen deutlich besser vor sexueller BelÃ¤stigung geschÃ¼tzt als in Deutschland. Das ergibt sich aus einer europaweiten Erhebung der

    Mehr
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter Mandelson gibt Sitz im Oberhaus ab
    Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter Mandelson gibt Sitz im Oberhaus ab
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    Aufregung um OpenClaw - BSI arbeitet an Sicherheitskriterien
    Aufregung um OpenClaw - BSI arbeitet an Sicherheitskriterien
    Drei GÃ¤stefans vor Champions-League-Spiel in Dortmund attackiert und beraubt
    Drei GÃ¤stefans vor Champions-League-Spiel in Dortmund attackiert und beraubt
    Ungeduldiger Autofahrer fÃ¤hrt in Niedersachsen SperrmÃ¼llwagen zur Seite
    Ungeduldiger Autofahrer fÃ¤hrt in Niedersachsen SperrmÃ¼llwagen zur Seite
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China
    Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China

    Top Meldungen

    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau
    Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau

    Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "Wenn

    Mehr
    Bund will mit milliardenschwerem Tennet-Einstieg Ausbau der Stromnetze absichern
    Bund will mit milliardenschwerem Tennet-Einstieg Ausbau der Stromnetze absichern

    Der deutsche Staat steigt beim Ãœbertragungsnetzbetreiber Tennet ein. Wie die niederlÃ¤ndische Tennet Holding am Dienstag mitteilte, wurde mit der staatlichen KfW-FÃ¶rderbank der

    Mehr
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen ist offen fÃ¼r eine Reform bei der Ausgestaltung der tÃ¤glichen Arbeitszeit. In einer Erhebung von Forsa fÃ¼r die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts