Frankreich: SchÃ¼ler sticht mit Messer auf Kunstlehrerin ein

Polizeiauto

.

Ein SchÃ¼ler der neunten Klasse hat in SÃ¼dfrankreich eine Lehrerin mit Messerstichen lebensgefÃ¤hrlich verletzt. Der SchÃ¼ler sei festgenommen worden und befinde sich wegen Mordversuchs in Polizeigewahrsam, teilte der Staatsanwalt von Toulon, RaphaÃ«l Balland, am Dienstag mit. Ein Motiv fÃ¼r die Tat war zunÃ¤chst nicht bekannt.Â



Der SchÃ¼ler habe die 60 Jahre alte Kunstlehrerin wÃ¤hrend des Unterrichts in einer Mittelschule im Ort Sanary-sur-Mer angegriffen, sagte der Staatsanwalt. Es handele sich um einen 14-JÃ¤hrigen, der nicht wegen politischer oder religiÃ¶ser Ãœberzeugungen bekannt sei, berichtete der Lokalsender France 3. Er habe der Lehrerin zwei Stiche in den Bauch und einen in den Arm versetzt.



In den vergangenen Monaten hat es in Frankreich mehrfach Gewalttaten von SchÃ¼lern gegen Lehrer oder MitschÃ¼ler gegeben. Ein 14-JÃ¤hriger hatte im vergangenen Juni eine Schulassistentin im Pariser Vorort Nogent mit Messerstichen getÃ¶tet. Im Elsass hatte ein weiterer 14-JÃ¤hriger eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und sich anschlieÃŸend selbst tÃ¶dliche Verletzungen zugefÃ¼gt. Â