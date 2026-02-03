Politik

Nato hat mit Planung fÃ¼r Arktis-Mission "Arctic Sentry" begonnen

  • AFP - 3. Februar 2026, 17:34 Uhr
Bild vergrößern: Nato hat mit Planung fÃ¼r Arktis-Mission Arctic Sentry begonnen
Nato-Logo
Bild: AFP

Die Nato hat mit der militÃ¤rischen Planung einer Arktis-Mission begonnen. 'Die Planungen fÃ¼r eine Nato-MaÃŸnahme zur verstÃ¤rkten Wachsamkeit mit Namen 'Arctic Sentry' laufen', teilte der Sprecher des obersten Nato-Kommandos in Europa mit.

Im Zuge der Diskussion um die US-PlÃ¤ne fÃ¼r GrÃ¶nland war eine gemeinsame Nato-Mission fÃ¼r die Arktis vorgeschlagen worden. Unter anderem Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte in diesem Zusammenhang von einer mÃ¶glichen Mission "Arctic Sentry" (WÃ¤chter der Arktis) gesprochen. Der Name verweist auf die Nato-Missionen "Baltic Sentry" in der Ostsee und "Eastern Sentry" an der Ostflanke der Nato.

Nach der vorlÃ¤ufigen Einigung im GrÃ¶nland-Streit mit den USA hatten EuropÃ¤er und Nato ein grÃ¶ÃŸeres Engagement in der Arktis angekÃ¼ndigt. Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte und US-PrÃ¤sident Donald Trump hatten beim Weltwirtschaftsforum in Davos einen "Rahmen fÃ¼r ein zukÃ¼nftiges Abkommen" Ã¼ber die Sicherheit in der Arktis vereinbart

In den Wochen davor hatte Trump immer wieder Anspruch auf GrÃ¶nland erhoben und wiederholt betont, sich das zum Nato- und EU-Mitglied DÃ¤nemark gehÃ¶rende autonome Gebiet notfalls mit Gewalt zu "nehmen". Der US-PrÃ¤sident hatte dies mit der nationalen Sicherheit seines Landes begrÃ¼ndet.

O'Donnell erlÃ¤uterte, die MaÃŸnahmen, mit deren Planung nun begonnen wurde, sollten die Stellung der Nato in der Arktis und dem hohen Norden weiter stÃ¤rken.Â 

