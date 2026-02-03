Nato startet konkrete Planungen fÃ¼r Mission "Arctic Sentry"

DÃ¤nische Soldaten auf GrÃ¶nland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Planungen fÃ¼r eine Nato-Mission zum besseren Schutz der Arktis-Region um GrÃ¶nland herum werden konkreter. Der Oberbefehlshaber der Nato, US-General Alexus Grynkewich, gab die Order, die militÃ¤rischen Planungen fÃ¼r die Mission "Arctic Sentry" (WÃ¤chter der Arktis) zu beginnen, berichtet der "Spiegel".



Ein Sprecher des Kommandos von Grynkewich bestÃ¤tigte die Entscheidung auf Nachfrage. Oberst Martin O`Donnell sagte dem Nachrichtenmagazin, die Planungen fÃ¼r eine sogenannte "Enhanced Vigilance Activity", also verstÃ¤rkte WachsamkeitsaktivitÃ¤ten der Nato, seien im Gange. O`Donnell wollte noch keine Details nennen, was im Rahmen der Arktis-Mission geplant ist, da die Planungen erst angelaufen seien.



Die Idee fÃ¼r die Mission "Arctic Sentry" war entstanden, um US-PrÃ¤sident Donald Trump zu besÃ¤nftigen. Trump hatte gefordert, die USA mÃ¼ssten GrÃ¶nland Ã¼bernehmen, da er nur so fÃ¼r die Sicherheit in der Arktis-Region sorgen kÃ¶nne. Bei seinen Drohungen, GrÃ¶nland zur Not auch mit Gewalt zu Ã¼bernehmen, hatte er immer wieder die Nato kritisiert, da sich das BÃ¼ndnis nicht um die Sicherheit in der geostrategisch wichtigen Region kÃ¼mmere.



Mit der Mission will die Nato nun zeigen, dass sie schnell reagieren kann. Vorgesehen sind Kontrollfahrten von Nato-Kriegsschiffen, eine bessere Luftraumkontrolle und die PrÃ¤senz von kleineren Kontingenten von LandstreitkrÃ¤ften, die fÃ¼r Ãœbungen temporÃ¤r auf GrÃ¶nland Quartier beziehen wÃ¼rden.



Durch den Startschuss fÃ¼r die militÃ¤rische Ausplanung der Mission kÃ¶nnte es nun schnell gehen. So wollen sich die Nato-Verteidigungsminister bei ihrem regulÃ¤ren Treffen kommende Woche mit der Operation befassen. FÃ¼r Deutschland hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schon vor Wochen eine Teilnahme an einer solchen Nato-Mission zugesagt. Als Beispiele nannte er den Einsatz von Kriegsschiffen der Marine, ÃœberflÃ¼ge durch den SeefernaufklÃ¤rer P-8 oder auch von Eurofightern.

