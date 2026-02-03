Staatshilfen: EU-Kommission ermittelt gegen Windturbinen-Hersteller aus China

Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking dem Unternehmen einen unfairen Vorteil auf dem europÃ¤ischen Markt verschafft haben, wie die Kommission am Dienstag mitteilte. EuropÃ¤ische Firmen hÃ¤tten dadurch einen Nachteil, weil sie ihre Produkte teurer verkaufen mÃ¼ssen als die chinesische Konkurrenz.
Goldwind kÃ¶nnte nach Angaben der Kommission von direkten Zahlungen aus Peking, einer bevorzugte Steuerregelung und vergÃ¼nstigten Krediten profitiert haben. Die Ermittlungen gegen mehrere chinesische Windturbinen-Hersteller laufen bereits seit fast zwei Jahren. Goldwind ist das erste Unternehmen, dem die Kommission nun konkrete VorwÃ¼rfe macht.
Der chinesische Konzern kann nun darauf reagieren und Ã„nderungen vorschlagen, um die Wettbewerbsbedenken aus BrÃ¼ssel auszurÃ¤umen - etwa einen Mindestpreis fÃ¼r seine Produkte in Europa. Kommt keine Einigung zustande, kÃ¶nnte die Kommission Goldwind den Zugang zu Ã¶ffentlichen Ausschreibungen in Europa verbieten.
"Wir hoffen, bis Herbst 2027 eine endgÃ¼ltige Entscheidung zu treffen", sagte ein Kommissionssprecher in BrÃ¼ssel. Bis dahin kann die Kommission weitere Dokument vom Unternehmen verlangen. Eine rechtliche Frist fÃ¼r die Ermittlungen gibt es nicht.
Die chinesische Handelskammer in BrÃ¼ssel beklagte, das entsprechende EU-Gesetz gegen unfaire Subventionen aus dem Ausland werde "wiederholt und unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig" gegen chinesische Firmen eingesetzt. Die Kommission "schreckt chinesische Investoren ab und beschrÃ¤nkt den fairen Zugang zu Ã¶ffentlichen AuftrÃ¤gen in der EU", teilte die Handelskammer mit.
Die EU-Kommission macht Peking in mehreren Sektoren Ã¤hnliche VorwÃ¼rfe. Neben den Windturbinen betrifft das auch die Solarbranche, Medizinprodukte und Elektroautos. BrÃ¼ssel hat deshalb bereits ZusatzzÃ¶lle auf chinesische Elektroautos verhÃ¤ngt. Beide Seiten verhandeln seit Monaten Ã¼ber eine LÃ¶sung in dem Handelsstreit.
