Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeitet intensiv an klaren Sicherheitskriterien und sogenannten "Best Practices" fÃ¼r die Absicherung von "KI-Agenten". Das sagte ein BehÃ¶rdensprecher am Dienstag der dts Nachrichtenagentur.
Das BSI geht demnach davon aus, dass sich KI-Systeme "stetig oder auch disruptiv" weiterentwickeln werden. Mit dem Fortschreiten der Technologie werde es zunehmend schwerer, menschliche Akteure im Internet von KI-Bots zu unterscheiden, so der Sprecher. Daneben kÃ¶nnten KI-Agenten kÃ¼nftig von Kriminellen fÃ¼r Cyber-Angriffe instrumentalisiert werden, warnt die BehÃ¶rde.
In Bezug auf den neuen Dienst OpenClaw, der in Fachkreisen seit wenigen Wochen fÃ¼r zunehmendes Aufsehen sorgt, empfiehlt das BSI derzeit nur eine Benutzung durch "IT-Profis", die mit der Konfiguration und Absicherung von Servern vertraut seien. "Es empfiehlt sich, den Dienst auf einem eigenen System oder in einer Sandbox zu betreiben."
Besonders kritisch sieht das BSI dabei auch den offenen Austausch der sogenannten "Skills", Ã¼ber die die Interaktion der KI mit der Umgebung erfolgt und die unter anderem Ã¼ber Austausch-Portale geteilt werden. "Dabei wurden offenkundig vermehrt Skills identifiziert, die mit Schadsoftware kompromittiert waren", so das BSI.
OpenClaw, auch unter den Namen ClawdBot und MoltBot bekannt, ist ein Open-Source-Framework fÃ¼r einen persÃ¶nlichen KI-Assistenten. Der Bot kann von Nutzern beispielsweise Ã¼ber einen Messenger wie WhatsApp oder Telegram oder andere KanÃ¤le bedient werden. Damit der Dienst funktioniert, muss ein Sprachmodell bereitgestellt und eingebunden werden, das entweder lokal oder in der Cloud lÃ¤uft. Eine fehlerhafte Konfiguration kÃ¶nne schnell zu einer Ãœbernahme des Servers durch Unbefugte fÃ¼hren, heiÃŸt es vom BSI.
Technologie
Aufregung um OpenClaw - BSI arbeitet an Sicherheitskriterien
- dts - 3. Februar 2026, 15:53 Uhr
.
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeitet intensiv an klaren Sicherheitskriterien und sogenannten "Best Practices" fÃ¼r die Absicherung von "KI-Agenten". Das sagte ein BehÃ¶rdensprecher am Dienstag der dts Nachrichtenagentur.
Weitere Meldungen
Paris (dts Nachrichtenagentur) - Die Abteilung fÃ¼r InternetkriminalitÃ¤t der Pariser Staatsanwaltschaft hat am Dienstag die franzÃ¶sischen BÃ¼ros der Social-Media-Plattform XMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die meisten Unternehmen in Deutschland sorgen nach eigenen Angaben dafÃ¼r, dass ausrangierte IT-GerÃ¤te entweder weiterverwendet oderMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sicherheitsexperte Johann Rehberger warnt vor dem KI-Projekt "OpenClaw", das erst Ende letzten Jahres gestartet wurde und schon nach wenigenMehr
Top Meldungen
Der deutsche Staat steigt beim Ãœbertragungsnetzbetreiber Tennet ein. Wie die niederlÃ¤ndische Tennet Holding am Dienstag mitteilte, wurde mit der staatlichen KfW-FÃ¶rderbank derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen ist offen fÃ¼r eine Reform bei der Ausgestaltung der tÃ¤glichen Arbeitszeit. In einer Erhebung von Forsa fÃ¼r dieMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Ermittlungen gegen das chinesische Windkraftunternehmen Goldwind eingeleitet. Es gehe um den Verdacht, dassMehr