Aufregung um OpenClaw - BSI arbeitet an Sicherheitskriterien

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeitet intensiv an klaren Sicherheitskriterien und sogenannten "Best Practices" fÃ¼r die Absicherung von "KI-Agenten". Das sagte ein BehÃ¶rdensprecher am Dienstag der dts Nachrichtenagentur.



Das BSI geht demnach davon aus, dass sich KI-Systeme "stetig oder auch disruptiv" weiterentwickeln werden. Mit dem Fortschreiten der Technologie werde es zunehmend schwerer, menschliche Akteure im Internet von KI-Bots zu unterscheiden, so der Sprecher. Daneben kÃ¶nnten KI-Agenten kÃ¼nftig von Kriminellen fÃ¼r Cyber-Angriffe instrumentalisiert werden, warnt die BehÃ¶rde.



In Bezug auf den neuen Dienst OpenClaw, der in Fachkreisen seit wenigen Wochen fÃ¼r zunehmendes Aufsehen sorgt, empfiehlt das BSI derzeit nur eine Benutzung durch "IT-Profis", die mit der Konfiguration und Absicherung von Servern vertraut seien. "Es empfiehlt sich, den Dienst auf einem eigenen System oder in einer Sandbox zu betreiben."



Besonders kritisch sieht das BSI dabei auch den offenen Austausch der sogenannten "Skills", Ã¼ber die die Interaktion der KI mit der Umgebung erfolgt und die unter anderem Ã¼ber Austausch-Portale geteilt werden. "Dabei wurden offenkundig vermehrt Skills identifiziert, die mit Schadsoftware kompromittiert waren", so das BSI.



OpenClaw, auch unter den Namen ClawdBot und MoltBot bekannt, ist ein Open-Source-Framework fÃ¼r einen persÃ¶nlichen KI-Assistenten. Der Bot kann von Nutzern beispielsweise Ã¼ber einen Messenger wie WhatsApp oder Telegram oder andere KanÃ¤le bedient werden. Damit der Dienst funktioniert, muss ein Sprachmodell bereitgestellt und eingebunden werden, das entweder lokal oder in der Cloud lÃ¤uft. Eine fehlerhafte Konfiguration kÃ¶nne schnell zu einer Ãœbernahme des Servers durch Unbefugte fÃ¼hren, heiÃŸt es vom BSI.

