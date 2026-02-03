Technologie

Umfrage: Unternehmen geben alte IT-GerÃ¤te meist weiter

  • dts - 3. Februar 2026, 11:12 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: Unternehmen geben alte IT-GerÃ¤te meist weiter
Scanner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die meisten Unternehmen in Deutschland sorgen nach eigenen Angaben dafÃ¼r, dass ausrangierte IT-GerÃ¤te entweder weiterverwendet oder umweltgerecht verwertet werden. Das ergab eine am Dienstag verÃ¶ffentlichte Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom.

Drei Viertel (74 Prozent) geben demnach an, ausrangierte, noch funktionsfÃ¤hige GerÃ¤te fachgerecht zu entsorgen. Ein Drittel (33 Prozent) spendet AltgerÃ¤te an wohltÃ¤tige Organisationen, etwa an Initiativen fÃ¼r Schulen, Jugendprojekte oder BedÃ¼rftige. Auch BeschÃ¤ftigte werden oft bedacht: 18 Prozent der Unternehmen verschenken ausrangierte GerÃ¤te an die Belegschaft, 23 Prozent verkaufen sie vergÃ¼nstigt an Mitarbeiter.

28 Prozent geben GerÃ¤te an den Leasinggeber zurÃ¼ck. 15 Prozent lagern sie fÃ¼r den Fall der FÃ¤lle ein, um sie spÃ¤ter eventuell noch einmal zu nutzen. Zudem setzen Unternehmen auf professionelle Zweitverwertung: ZwÃ¶lf Prozent verkaufen GerÃ¤te an spezialisierte Dienstleister zur Wiederaufbereitung, vier Prozent verkaufen sie an beliebige Dritte. Mit dem Ã¼blichen Gewerbeabfall entsorgen nach eigenen Angaben nur ein Prozent der Unternehmen funktionsfÃ¤hige AltgerÃ¤te.

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, dieâ€¯Bitkom Researchâ€¯durchgefÃ¼hrt hat. Dabei wurden 603 Unternehmen ab 20 BeschÃ¤ftigten in Deutschland telefonisch befragt. Die Befragung fand im Zeitraum von der 39. bis zur 44. Kalenderwoche 2025 statt.

