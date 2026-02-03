Russland verstÃ¤rkt Angriffe auf ukrainische Infrastruktur wieder

Ukrainische Flagge in Kiew (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Einen Tag vor den geplanten FriedensgesprÃ¤chen in Abu Dhabi hat die Ukraine erneut heftige russische Luftangriffe gemeldet.



Russland habe in der Nacht mehr als 500 Drohnen und Raketen auf StÃ¤dte in der Ukraine abgefeuert, teilte der ukrainische AuÃŸenminister Andrij Sybiha am Dienstag mit. Demnach handelte es sich um 450 Drohnen und mehr als 60 Raketen. Bei den Angriffen wurden WohnhÃ¤user und Energieanlagen in mehreren StÃ¤dten getroffen, wÃ¤hrend die Temperaturen auf bis zu minus 20 Grad Celsius sanken. In Kiew sind etwa 1.170 WohngebÃ¤ude ohne Heizung, teilte der BÃ¼rgermeister der Hauptstadt, Vitali Klitschko, mit.



Sybiha sagte, dass Wladimir Putin die Angriffe trotz eines Versprechens Moskaus, die Angriffe auf Energieinfrastruktur vor den trilateralen GesprÃ¤chen zwischen der Ukraine, Russland und den USA einzustellen, fortgesetzt habe. Putin habe auf den Temperaturabfall gewartet und Drohnen sowie Raketen gehortet, um seine "genozidalen Angriffe" gegen das ukrainische Volk fortzusetzen, so der AuÃŸenminister.



Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj gab an, dass bei den nÃ¤chtlichen Angriffen mindestens neun Menschen verletzt wurden. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklÃ¤rte, dass die Angriffe auf zivile Ziele gerichtet waren, darunter WohnhÃ¤user, Energieanlagen und ein Kindergarten. In Kiew brachen BrÃ¤nde aus, und Flammen schlugen aus den oberen Stockwerken eines GebÃ¤udes.



Derweil traf Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte am Dienstag zu einem unangekÃ¼ndigten Besuch in Kiew ein. Rutte hielt zunÃ¤chst eine Rede vor dem ukrainischen Parlament, spÃ¤ter sind GesprÃ¤che mit Selensky geplant.

