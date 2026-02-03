WiedererÃ¶ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah: ZwÃ¶lf Menschen nach Ã„gypten eingereist

Verletzte PalÃ¤stinenser warten am GrenzÃ¼bergang Rafah

Am ersten Tag der offiziellen WiederÃ¶ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten haben Ã¶rtlichen Informationen zufolge jeweils zwÃ¶lf Menschen die Grenze in beide Richtungen Ã¼berschritten. "FÃ¼nf Verletzte und sieben Begleitpersonen" seien am Montag aus dem Gazastreifen nach Ã„gypten eingereist, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus informierten Kreisen an der Grenze. Das von der islamistischen Hamas kontrollierte Innenministerium des Gazastreifens bestÃ¤tigte derweil ebenfalls den GrenzÃ¼bertritt von zwÃ¶lf Menschen, die am Montag in den Gazastreifen zurÃ¼ckkehrten.



Neun Frauen und drei Kinder seien in das palÃ¤stinensische KÃ¼stengebiet zurÃ¼ckgekehrt, nachdem sie in Ã„gypten versorgt worden seien, erklÃ¤rte ein palÃ¤stinensischer Vertreter der Nachrichtenagentur AFP.



Offiziellen Angaben zufolge bleibt die Einreise der zugelassenen Patienten an der Ã¤gyptischen Grenze zunÃ¤chst auf 50 pro Tag plus jeweils zwei Begleitpersonen begrenzt.



Rafah ist der einzige GrenzÃ¼bergang aus dem Gazastreifen, der nicht Ã¼ber Israel fÃ¼hrt. Die WiedererÃ¶ffnung erfolgte auf der Grundlage des US-Friedensplans. Der wichtige GrenzÃ¼bergang, der frÃ¼her fÃ¼r humanitÃ¤re Hilfslieferungen genutzt wurde, war am Montag wieder fÃ¼r den begrenzten Personenverkehr in beide Richtungen geÃ¶ffnet worden.



Der israelische Ã¶ffentlich-rechtliche Sender Kan hatte berichtet, dass am Montag 50 Menschen in den Gazastreifen einreisen sollten. Zudem sollten voraussichtlich rund 150 Menschen, darunter 50 Patienten, das Gebiet in Richtung Ã„gypten verlassen dÃ¼rfen. Der GrenzÃ¼bergang soll laut dem Sender tÃ¤glich fÃ¼r etwa sechs Stunden geÃ¶ffnet sein. Angaben aus Ã„gypten hatten diese Zahlen bestÃ¤tigt.



Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor.