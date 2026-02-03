Wirtschaftsweise Grimm offen fÃ¼r SparvorschlÃ¤ge von CDU-Wirtschaftsrat

Veronika Grimm

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die jÃ¼ngsten SparvorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrats der CDU begrÃ¼ÃŸt. Es gehe um "eine Summe von VorschlÃ¤gen, die schon alle in die richtige Richtung zielen", sagte Grimm am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei eine politische Einigung dazu notwendig, welche davon umgesetzt werden. "Was aber passiert ist, dass einige gleich wieder skandalisiert werden."



"Es braucht VorschlÃ¤ge, die die Ausgabenbelastung des Bundeshaushalts und auch der LÃ¤nder und Kommunen senken", sagte Grimm. Es brauche VorschlÃ¤ge, "die dazu fÃ¼hren, dass das Wachstum wieder anspringt und dadurch mehr Steuereinnahmen in die Haushalte kommen".Â



Der CDU-Wirtschafsrat, ein parteinaher Unternehmensverband, hatte am Sonntag ein Papier mit dem Titel "Agenda fÃ¼r die Arbeitnehmer in Deutschland" verÃ¶ffentlicht. Darin fordert der Verband unter anderem, dass Zahnarztbesuche nicht mehr von der Versicherung bezahlt werden sollen.



Arbeitslosengeld soll es den VorschlÃ¤gen zufolge zudem grundsÃ¤tzlich nur noch ein Jahr lang geben, MÃ¼tterrente und Rente mit 63 sollen gestrichen und das Renteneintrittsalter "mittelfristig" an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Die Steuerlast fÃ¼r Arbeitnehmer will der Unternehmensverband auf der anderen Seite deutlich senken.



Die Steuer- und Abgabenlast sei auf "Rekordniveau" im europÃ¤ischen Vergleich und auch im OECD-Vergleich, sagte Grimm. "Irgendwas muss passieren."Â



Bei der Rentenversicherung beispielsweise habe sich der Staat sehr weit in die falsche Richtung bewegt. Die fÃ¼r die kommenden Jahre eingeplanten MilliardenbetrÃ¤ge belasteten den Bundeshaushalt zusÃ¤tzlich. Die Anhebung des Renteneintrittsalters sei daher eine "wichtige Komponente" und "ja, die Rente mit 63 und MÃ¼tterrente mÃ¼sste man eigentlich in Frage stellen", betonte die Wirtschaftsweise.