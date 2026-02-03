In Deutschland gelten 13,3 Millionen Menschen als armutsgefÃ¤hrdet. Das sind 16,1Â Prozent der BevÃ¶lkerung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag unter Berufung auf Daten zu Einkommen und Lebensbedingungen im Jahr 2025 mitteilte. Dieser Anteil war damit hÃ¶her als im Jahr zuvor. 2024 hatten 15,5 Prozent ein Einkommen unterhalb der sogenannten ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze.
Als armutsgefÃ¤hrdet gilt jemand, dessen Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der BevÃ¶lkerung betrÃ¤gt. Im Jahr 2025 lag dieser Schwellenwert fÃ¼r einen alleinlebenden Menschen in Deutschland netto, also nach Steuern und Sozialabgaben, bei 1446Â Euro im Monat und fÃ¼r Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14Â Jahren bei 3036Â Euro im Monat.
Alleinlebende, Alleinerziehende und NichterwerbstÃ¤tige waren demnach besonders hÃ¤ufig armutsgefÃ¤hrdet. 30,9Â Prozent der Alleinlebenden und 28,7Â Prozent der Alleinerziehenden-Haushalte hatten zuletzt ein Einkommen unterhalb der ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze und zugleich eine Ã¼berdurchschnittlich hohe Quote.
Am meisten armutsgefÃ¤hrdet sind Arbeitslose mit einer Quote von 64,9Â Prozent. Aber auch andere NichterwerbstÃ¤tige (33,8Â Prozent) sowie Menschen im Ruhestand (19,1Â Prozent) sind Ã¼berdurchschnittlich stark durch Armut gefÃ¤hrdet.
Wird neben der Einkommenssituation auch die MÃ¶glichkeiten der Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, zum Beispiel Bildung, Kultur oder Wohnen berÃ¼cksichtigt, dann waren im vergangenen Jahr sogar 17,6Â Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entsprach mehr als einem FÃ¼nftel (21,2Â Prozent) der BevÃ¶lkerung. Im Vergleich zum Vorjahr blieb der Anteil nahezu unverÃ¤ndert.
Politik
StatistikbehÃ¶rde: Mehr als 13 Millionen Menschen sind armutsgefÃ¤hrdet
- AFP - 3. Februar 2026, 08:42 Uhr
In Deutschland gelten 13,3 Millionen Menschen als armutsgefÃ¤hrdet. Das sind 16,1Â Prozent der BevÃ¶lkerung, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dieser Anteil war damit hÃ¶her als im Jahr zuvor.
In Deutschland gelten 13,3 Millionen Menschen als armutsgefÃ¤hrdet. Das sind 16,1Â Prozent der BevÃ¶lkerung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag unter Berufung auf Daten zu Einkommen und Lebensbedingungen im Jahr 2025 mitteilte. Dieser Anteil war damit hÃ¶her als im Jahr zuvor. 2024 hatten 15,5 Prozent ein Einkommen unterhalb der sogenannten ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze.
Weitere Meldungen
Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die jÃ¼ngsten SparvorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrats der CDU begrÃ¼ÃŸt. Es gehe um "eine Summe von VorschlÃ¤gen, die schon alle in dieMehr
Das US-ReprÃ¤sentantenhaus soll am Dienstag Ã¼ber einen Haushaltsentwurf abstimmen, um damit die seit Samstag andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden. Am Montagabend (Ortszeit)Mehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump empfÃ¤ngt am Dienstag den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro im WeiÃŸen Haus. Das Treffen dÃ¼rfte von Spannungen geprÃ¤gt sein zwischen den USAMehr
Top Meldungen
Ein US-Bundesrichter hat im Fall eines weiteren, von PrÃ¤sident Donald Trump gestoppten Windkraftprojekts an der US-OstkÃ¼ste dessen Fortsetzung ermÃ¶glicht. Der dÃ¤nischeMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importe von Ski und Snowboards in Deutschland sind innerhalb von zehn Jahren um 29,8 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Im Jahr 2024 wurden 518.800Mehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland berichtet von einem RÃ¼ckgang seiner WettbewerbsfÃ¤higkeit. Das ergab eine Erhebung desMehr