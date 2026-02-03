Politik

StatistikbehÃ¶rde: Mehr als 13 Millionen Menschen sind armutsgefÃ¤hrdet

  • AFP - 3. Februar 2026, 08:42 Uhr
Bild vergrößern: StatistikbehÃ¶rde: Mehr als 13 Millionen Menschen sind armutsgefÃ¤hrdet
Menschen auf einer StraÃŸe
Bild: AFP

In Deutschland gelten 13,3 Millionen Menschen als armutsgefÃ¤hrdet. Das sind 16,1Â Prozent der BevÃ¶lkerung, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag unter Berufung auf Daten zu Einkommen und Lebensbedingungen im Jahr 2025 mitteilte. Dieser Anteil war damit hÃ¶her als im Jahr zuvor. 2024 hatten 15,5 Prozent ein Einkommen unterhalb der sogenannten ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze.

Als armutsgefÃ¤hrdet gilt jemand, dessen Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der BevÃ¶lkerung betrÃ¤gt. Im Jahr 2025 lag dieser Schwellenwert fÃ¼r einen alleinlebenden Menschen in Deutschland netto, also nach Steuern und Sozialabgaben, bei 1446Â Euro im Monat und fÃ¼r Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14Â Jahren bei 3036Â Euro im Monat.

Alleinlebende, Alleinerziehende und NichterwerbstÃ¤tige waren demnach besonders hÃ¤ufig armutsgefÃ¤hrdet. 30,9Â Prozent der Alleinlebenden und 28,7Â Prozent der Alleinerziehenden-Haushalte hatten zuletzt ein Einkommen unterhalb der ArmutsgefÃ¤hrdungsgrenze und zugleich eine Ã¼berdurchschnittlich hohe Quote.

Am meisten armutsgefÃ¤hrdet sind Arbeitslose mit einer Quote von 64,9Â Prozent. Aber auch andere NichterwerbstÃ¤tige (33,8Â Prozent) sowie Menschen im Ruhestand (19,1Â Prozent) sind Ã¼berdurchschnittlich stark durch Armut gefÃ¤hrdet.

Wird neben der Einkommenssituation auch die MÃ¶glichkeiten der Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, zum Beispiel Bildung, Kultur oder Wohnen berÃ¼cksichtigt, dann waren im vergangenen Jahr sogar 17,6Â Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das entsprach mehr als einem FÃ¼nftel (21,2Â Prozent) der BevÃ¶lkerung. Im Vergleich zum Vorjahr blieb der Anteil nahezu unverÃ¤ndert.

