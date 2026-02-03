30 TodesfÃ¤lle durch heftige SchneefÃ¤lle in Japan

MÃ¤nner beim SchneerÃ¤umen in Aomori

AuÃŸergewÃ¶hnlich heftige SchneefÃ¤lle haben in Japan dutzende TodesfÃ¤lle verursacht. Wie die Feuer- und KatastrophenschutzbehÃ¶rde mitteilte, wurden seit dem 20. Januar 30 TodesfÃ¤lle verzeichnet.

AuÃŸergewÃ¶hnlich heftige SchneefÃ¤lle haben in Japan dutzende TodesfÃ¤lle verursacht. Wie die Feuer- und KatastrophenschutzbehÃ¶rde am Dienstag mitteilte, wurden seit dem 20. Januar 30 TodesfÃ¤lle verzeichnet. Unter den Opfern ist nach Polizeiangaben eine 91-jÃ¤hrige Frau, die unter einem drei Meter hohen Schneehaufen vor ihrem Haus in Ajigasawa gefunden wurde. Sie wurde nach Angaben eines Polizisten vermutlich von einer Dachlawine verschÃ¼ttet und erstickte dann unter den Schneemassen. Neben ihrer Leiche wurde demnach eine Schaufel gefunden.



Ajigasawa liegt in der PrÃ¤fektur Aomori im Norden Japans, die am schlimmsten von dem Schneechaos betroffen ist. In manchen Gebieten liegen bis zu 4,5 Meter Schnee. Aomoris Gouverneur Soichiro Miyashita forderte am Montag die japanische Armee zur KatastrophenhilfeÂ an. Die Soldaten sollten demnach vor allem Ã¤lteren Menschen in der Region helfen, die allein leben und Hilfe beim SchneerÃ¤umen benÃ¶tigen.



Sogar in der Regionalhauptstadt Aomori tÃ¼rmen sich nach Angaben des Gouverneurs bis zu 1,8 Meter hohe Schneeberge auf. Die Stadtverwaltung schaffe es nicht, StraÃŸen und HÃ¤user freizuschaufeln, sagte Miyashita. Die Gefahr lebensbedrohlicher UnfÃ¤lle durch Dachlawinen oder unter den Schneemassen einstÃ¼rzende GebÃ¤ude sei groÃŸ.



In der Hauptstadt Tokio berief Japans MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi am Dienstag eine Krisensitzung ihres Kabinetts ein, um Ã¼ber HilfsmaÃŸnahmen zu beraten.



EineÂ riesige KaltfrontÂ hatte in Japan in den vergangenen Wochen fÃ¼r RekordschneefÃ¤lle gesorgt, vor allem in West- und Nordjapan an der KÃ¼ste des Japanischen Meeres. In einigen Gebieten wurde mehr als das Doppelte der Ã¼blichen Schneemengen verzeichnet.