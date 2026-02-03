Ministerin: Monumentales Weltkriegs-Mahnmal in Kiew bei russischem Angriff beschÃ¤digt

Die "Mutter-Heimat"-Statue im August 2025

Bei einem nÃ¤chtlichen russischen Angriff ist nach ukrainischen Angaben ein monumentales Weltkriegs-Mahnmal beschÃ¤digt worden. Kulturministerin Tetjana Bereschna bezeichnete die BeschÃ¤digung der 'Mutter-Heimat'-Statue als 'symbolisch und zynisch'.

Bei einem nÃ¤chtlichen russischen Angriff ist nach ukrainischen Angaben ein monumentales Weltkriegs-Mahnmal beschÃ¤digt worden. Kulturministerin Tetjana Bereschna bezeichnete die BeschÃ¤digung der "Mutter-Heimat"-Statue am Dienstag in Onlinenetzwerken als "symbolisch und zynisch".



Die 62 Meter hohe Stahl-Statue einer Frau, die ein Schwert und einen Schild in die HÃ¶he reckt, war 1981 zur Erinnerung an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eingeweiht worden. Sie ist Teil des Nationalen Museums der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg.



2023 wurden Hammer und Sichel von der kolossalen Statue entfernt als Teil einer Kampagne, Sowjetsymbole und russische Kultur aus dem Ã¶ffentlichen Raum der Ukraine zu verbannen. Russlands Invasion im Februar 2022 hatte diesen Prozess beschleunigt.



Die russischen StreitkrÃ¤fte hatten Kiew und die Stadt Charkiw im Osten des Landes in der Nacht zum Dienstag erneut mit massiven Luftangriffen Ã¼berzogen. Infolge des Beschusses fiel BehÃ¶rdenangaben zufolge in Ã¼ber 1100 WohnhÃ¤usern die Heizung aus, mindestens fÃ¼nf Menschen wurden verletzt.