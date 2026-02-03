Brennpunkte

Raub mit Schusswaffe und Machete auf Spielplatz: Verdacht gegen 14- bis 16-Jährige

  AFP - 3. Februar 2026, 10:03 Uhr
Bild vergrößern: Raub mit Schusswaffe und Machete auf Spielplatz: Verdacht gegen 14- bis 16-JÃ¤hrige
Polizeifahrzeug
Bild: AFP

Nach einem schweren Raub mit Schusswaffe und Machete auf einem Spielplatz in DÃ¼sseldorf ermittelt die Polizei gegen acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Die TatverdÃ¤chtigen sollen zwei Jugendliche unter falschen VorwÃ¤nden zu einem Spielplatz gelockt haben, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Mehrere maskierte Angreifer attackierten beide sofort mit SchlÃ¤gen und Tritten.Â 

Demnach geschah die Tat bereits am Nachmittag des 12. Januar. Einem der Jugendlichen gelang verletzt die Flucht. Der andere wurde laut Polizeiangaben weiter misshandelt. Dabei sollen eine Machete sowie eine Schusswaffe eingesetzt worden sein, die in den Boden abgefeuert wurde. Als ein unbeteiligter Zeuge erschien, flÃ¼chteten die TatverdÃ¤chtigen mit der GeldbÃ¶rse, den Schuhen und weiteren GegenstÃ¤nden des Opfers. Der Jugendliche kam zur stationÃ¤ren Behandlung in eine Klinik.Â 

Die Fahndung der Polizei fÃ¼hrte noch in TatortnÃ¤he zu ersten VerdÃ¤chtigen. Bei den folgenden Ermittlungen konnten weitere VerdÃ¤chtige ausfindig gemacht werden. In der vergangenen Woche durchsuchte die Polizei sechs Objekte im DÃ¼sseldorfer Stadtgebiet. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter mehrere Schreckschusswaffen. Die Ermittlungen dauern an.

