Nach einem schweren Raub mit Schusswaffe und Machete auf einem Spielplatz in DÃ¼sseldorf ermittelt die Polizei gegen acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Die TatverdÃ¤chtigen sollen zwei Jugendliche unter falschen VorwÃ¤nden zu einem Spielplatz gelockt haben, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Mehrere maskierte Angreifer attackierten beide sofort mit SchlÃ¤gen und Tritten.Â
Demnach geschah die Tat bereits am Nachmittag des 12. Januar. Einem der Jugendlichen gelang verletzt die Flucht. Der andere wurde laut Polizeiangaben weiter misshandelt. Dabei sollen eine Machete sowie eine Schusswaffe eingesetzt worden sein, die in den Boden abgefeuert wurde. Als ein unbeteiligter Zeuge erschien, flÃ¼chteten die TatverdÃ¤chtigen mit der GeldbÃ¶rse, den Schuhen und weiteren GegenstÃ¤nden des Opfers. Der Jugendliche kam zur stationÃ¤ren Behandlung in eine Klinik.Â
Die Fahndung der Polizei fÃ¼hrte noch in TatortnÃ¤he zu ersten VerdÃ¤chtigen. Bei den folgenden Ermittlungen konnten weitere VerdÃ¤chtige ausfindig gemacht werden. In der vergangenen Woche durchsuchte die Polizei sechs Objekte im DÃ¼sseldorfer Stadtgebiet. Dabei wurden umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter mehrere Schreckschusswaffen. Die Ermittlungen dauern an.
Brennpunkte
Raub mit Schusswaffe und Machete auf Spielplatz: Verdacht gegen 14- bis 16-JÃ¤hrige
- AFP - 3. Februar 2026, 10:03 Uhr
Nach einem schweren Raub mit Schusswaffe und Machete auf einem Spielplatz in DÃ¼sseldorf ermittelt die Polizei gegen acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Das teilte die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Landeshauptstadt mit.
Nach einem schweren Raub mit Schusswaffe und Machete auf einem Spielplatz in DÃ¼sseldorf ermittelt die Polizei gegen acht Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Die TatverdÃ¤chtigen sollen zwei Jugendliche unter falschen VorwÃ¤nden zu einem Spielplatz gelockt haben, wie die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Mehrere maskierte Angreifer attackierten beide sofort mit SchlÃ¤gen und Tritten.Â
Weitere Meldungen
Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Einen Tag vor den geplanten FriedensgesprÃ¤chen in Abu Dhabi hat die Ukraine erneut heftige russische Luftangriffe gemeldet. Russland habe in derMehr
Vor dem Landgericht im bayerischen Bamberg hat am Dienstag ein Prozess um einen Callcenter-Betrug in MillionenhÃ¶he begonnen. Angeklagt ist ein 51-JÃ¤hriger, der Kopf einerMehr
Am ersten Tag der offiziellen WiederÃ¶ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten haben Ã¶rtlichen Informationen zufolge jeweils zwÃ¶lf Menschen dieMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf BasisMehr
Ein US-Bundesrichter hat im Fall eines weiteren, von PrÃ¤sident Donald Trump gestoppten Windkraftprojekts an der US-OstkÃ¼ste dessen Fortsetzung ermÃ¶glicht. Der dÃ¤nischeMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Importe von Ski und Snowboards in Deutschland sind innerhalb von zehn Jahren um 29,8 Prozent zurÃ¼ckgegangen. Im Jahr 2024 wurden 518.800Mehr