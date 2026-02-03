Politik

Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter Mandelson gibt Sitz im Oberhaus ab

  • AFP - 3. Februar 2026, 17:17 Uhr
Peter Mandelson gibt seinen Sitz im House of Lords ab
Bild: AFP

Wegen seiner Verbindungen zum US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein gibt der ehemalige britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, seinen Sitz im britischen Oberhaus ab. "Das Parlament ist heute von Lord Mandelson Ã¼ber seine Absicht informiert worden, sich aus dem Oberhaus zurÃ¼ckzuziehen", teilte der Sprecher des House of Lords, Michael Forsyth, am Dienstag mit. Mandelson scheide am Mittwoch aus.

Ein Regierungssprecher hatte zuvor mitgeteilt, dass Premierminister Keir Starmer die Vorbereitung eines Gesetzes angeordnet habe, um Mandelson seinen Sitz im House of Lords abzuerkennen. Zudem werde die Regierung bei polizeilichen Ermittlungen zu der Frage kooperieren, ob Mandelson womÃ¶glich Epstein Ã¼ber vertrauliche RegierungsgeschÃ¤fte informiert habe.

Nach den jÃ¼ngsten VerÃ¶ffentlichungen neuer Dokumente Ã¼ber Epstein kÃ¼ndigte zudem die EU eine ÃœberprÃ¼fung mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe gegen ihren Verhaltenskodex durch Mandelson an, der von 2004 bis 2008 EU-Handelskommissar war. Die Kommission werde bewerten, ob "mÃ¶glicherweise VerstÃ¶ÃŸe gegen die entsprechenden Vorschriften in Bezug auf Peter Mandelson vorliegen", sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in BrÃ¼ssel.Â 

Mandelson war im September 2025 wegen der EnthÃ¼llungen im Zusammenhang mit den Epstein-Akten von seinem Posten als britischer Botschafter in den USA abgesetzt worden. Grund waren damals bekannt gewordene E-Mails des Briten an Epstein. Den nun verÃ¶ffentlichten Dokumenten zufolge soll der ehemalige Labour-Politiker, der inzwischen aus der Partei austrat, Anfang der 2000er-Jahre mehrfach Geld von Epstein erhalten haben. Weitere Dokumente sollen Ãœberweisungen Epsteins an Mandelsons Lebenspartner Reinaldo Avila da Silva belegen. Mandelson war zum damaligen Zeitpunkt Minister.Â 

Dem bis in hÃ¶chste Kreise international vernetzten Finanzberater und MillionÃ¤r Epstein wurde vorgeworfen, in der Vergangenheit mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Epstein war bereits 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft lautete die Strafe damals aber nur 18 Monate GefÃ¤ngnis.

2019 wurde Epstein unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat nach seiner Festnahme wurde der 66-JÃ¤hrige erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.

