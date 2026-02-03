Gemeinde Crans-Montana spendet Ã¼ber eine Million Euro fÃ¼r Opfer der Brandkatastrophe

Die Schweizer Gemeinde Crans-Montana spendet eine Million Schweizer Franken fÃ¼r die Opfer und Hinterbliebenen der verheerenden Brandkatastrophe in der Silvesternacht. "Wir sind uns bewusst, dass Geld keine Wunden heilen kann, aber wir hoffen, den von dieser TragÃ¶die betroffenen Familien helfen und die SolidaritÃ¤t der Gemeinde Crans-Montana zum Ausdruck bringen zu kÃ¶nnen", erklÃ¤rte am Dienstag GemeindeprÃ¤sident Nicolas FÃ©raud.Â
Die eine Million Schweizer Franken (1,08 Millionen Euro) werde an die Stiftung zur UnterstÃ¼tzung der Opfer Ã¼berwiesen, die derzeit vom Kanton Wallis gegrÃ¼ndet werde, teilte der Gemeinderat nach einer Sitzung mit. Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" in dem Skiort Crans-Montana waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen, die HÃ¤lfte von ihnen waren Jugendliche. 155 weitere Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten schwerste Verbrennungen.Â
Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand durch an Flaschen befestigte FeuerwerksfontÃ¤nen ausgelÃ¶st wurde, die zu nahe an die mit Schaumstoff verkleidete Decke gehalten wurden. Gegen die franzÃ¶sischen Barbetreiber wird wegen des Verdachts auf fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung, fahrlÃ¤ssige KÃ¶rperverletzung und fahrlÃ¤ssige Brandstiftung ermittelt.
Seit der vergangenen Woche richten sich die Ermittlungen auch gegen zwei Sicherheitsverantwortliche der Gemeinde, die in den kommenden Tagen vernommen werden sollen.Â
- AFP - 3. Februar 2026, 17:43 Uhr
