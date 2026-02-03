WHO: Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen sind vermeidbar

Rauchen gehÃ¶rt zu den vermeidbaren Risikofaktoren

Fast vier von zehn KrebsfÃ¤llen kÃ¶nnten laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verhindert werden. Rund 38 Prozent aller neuen KrebsfÃ¤lle im Jahr 2022 - 7,1 Millionen Neuerkrankungen - hÃ¤tten vermeidbare Ursachen gehabt, hieÃŸ es in einer am Dienstag anlÃ¤sslich des bevorstehenden Weltkrebstages im Fachmagazin "Natur Medicine" verÃ¶ffentlichten Studie. Zu den vermeidbaren Risikofaktoren gehÃ¶ren demnach Rauchen, Alkoholkonsum, Luftverschmutzung und bestimmte Infektionen.Â



An der Studie wahren zahlreiche Forscher beteiligt, darunter die Internationale Agentur fÃ¼r Krebsforschung (IARC) der WHO. Das internationale Team untersuchte insgesamt 30 Faktoren, die das Risiko einer Krebserkrankung erhÃ¶hen.



Das grÃ¶ÃŸte Risiko stellt laut der Studie der Konsum von Tabak dar, der demnach fÃ¼r 15 Prozent aller neuen Krebserkrankungen verantwortlich ist. Darauf folgen krebsauslÃ¶sende Infektionen mit zehn Prozent und der Konsum von Alkohol mit drei Prozent. Weitere Krebsrisiken bergen den Forschern zufolge Faktoren wie Ãœbergewicht, fehlende Bewegung und UV-Strahlung. Auch die Gefahr, Asbest ausgesetzt zu sein, etwa am Arbeitsplatz, gehÃ¶rt ihnen zufolge dazu.



Die Studie sei "die erste globale Analyse", die zeige, wie hoch das Krebsrisiko aufgrund von vermeidbaren Ursachen sei, erklÃ¤rte einer der Autoren, AndrÃ© Ilbaw. Bei fast der HÃ¤lfte der vermeidbaren KrebsfÃ¤lle handelt es sich demnach um Lungen-, Magen- oder GebÃ¤rmutterhalskrebs.Â



Um das Problem anzugehen, forderten die Forscher strengere gesetzliche MaÃŸnahmen in Staaten zur Regulierung von Tabak und Alkohol. Zudem drÃ¤ngten sie zu Impfungen gegen krebsauslÃ¶sende Krankheitserreger - etwa Viren wie HPV. Ãœberdies riefen sie dazu auf, die LuftqualitÃ¤t zu verbessern, sichere ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen und gesunde ErnÃ¤hrung und Bewegung zu gewÃ¤hrleisten.