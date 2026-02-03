Brennpunkte

Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert

  • AFP - 3. Februar 2026, 20:10 Uhr
Bild vergrößern: Vier Jahre Haft und fÃ¼nf Jahre Kandidaturverbot fÃ¼r Le Pen gefordert
Marine Le Pen
Bild: AFP

.

FÃ¼r die Rechtspopulistin Marine Le Pen schwinden in Frankreich die Aussichten auf eine vierte PrÃ¤sidentschaftskandidatur. Im Berufungsprozess gegen die Fraktionschefin des Rassemblement National (RN) hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag vier Jahre Haft und ein fÃ¼nfjÃ¤hriges Kandidaturverbot fÃ¼r Ã¶ffentliche Ã„mter gefordert. Le Pen habe "ein System aufgebaut, das es der Partei ermÃ¶glicht hat, 1,4 Millionen Euro zu veruntreuen", sagte Generalstaatsanwalt StÃ©phane Madoz-Blanchet am Dienstag vor Gericht in Paris.Â Sollten die Berufungsrichter den Forderungen folgen, dÃ¼rfte Le Pen bei der 2027 anstehenden PrÃ¤sidentschaftswahl voraussichtlich nicht antreten.

In dem Verfahren ging es um die Veruntreuung von EU-Geldern durch ScheinbeschÃ¤ftigung von EU-Parlamentsassistenten, die faktisch fÃ¼r Le Pens Partei arbeiteten.Â 

Die geforderte Strafe liegt etwas niedriger als das Urteil der ersten Instanz. Konkret forderte die Staatsanwaltschaft in ihrem sechs Stunden dauernden PlÃ¤doyer am Dienstag, dass von der vier Jahren GefÃ¤ngnis drei auf BewÃ¤hrung und eins in Form einer elektronischen FuÃŸfessel verhÃ¤ngt werden. Zudem solle Le Pen eine Geldstrafe in HÃ¶he von 100.000 Euro zahlen. Das Kandidaturverbot fÃ¼r Ã¶ffentliche Ã„mter solle zudem nicht unmittelbar gelten.Â 

Dies bedeutet, dass die Strafe durch ein weiteres Verfahren vor dem hÃ¶chsten Berufungsgericht suspendiert wÃ¼rde. Allerdings hatte Le Pen erklÃ¤rt, dass sie die Frage der Kandidatur entscheiden wolle, ohne ein mÃ¶gliches Verfahren vor dem Kassationsgericht abzuwarten. Wenn sie selber nicht antreten kann, soll der 30 Jahre alte RN-Parteichef Jordan Bardella fÃ¼r die Partei Rassemblement National antreten.

Die Staatsanwaltschaft forderte zudem die Verurteilung der elf weiteren Angeklagten, darunter auch die Partei als juristische Person. Nach ihrer Darstellung arbeiteten die Assistenten der EU-Abgeordneten zwischen 2004 und 2016 fÃ¼r die Partei, "wurden aber von Europa bezahlt". Ziel sei es gewesen, "die Personalkosten der Partei durch den Etat fÃ¼r die parlamentarischen Assistenten abzudecken". Die Partei, die damals noch Front National hieÃŸ, war nach mehreren Wahlniederlagen finanziell in Schwierigkeiten geraten.Â 

In ihren Strafforderungen fÃ¼r die anderen Angeklagten hielten die StaatsanwÃ¤lte sich in etwa an die Urteile der ersten Instanz. Sie forderten zwischen sechs Monaten auf BewÃ¤hrung fÃ¼r einen RN-Abgeordneten bis zu drei Jahren Haft fÃ¼r den ehemaligen Schatzmeister und Le-Pen-Vertrauten Wallerand de Saint-Just.Â 

Ob die Richter den Forderungen der Staatsanwaltschaft folgen, ist offen. Von Mittwoch an sollen die AnwÃ¤lte der Verteidigung ihre PlÃ¤doyers halten. Der Prozess endet am 11. Februar, dann soll der Termin fÃ¼r das Urteil verkÃ¼ndet werden, voraussichtlich im Juni. Le Pen hatte wÃ¤hrend des Berufungsverfahrens ihre Unschuld beteuert, aber unabsichtliches Fehlverhalten eingerÃ¤umt.Â 

In der ersten Instanz war Le Pen im MÃ¤rz 2025 zu vier Jahren Haft verurteilt worden, davon zwei auf BewÃ¤hrung. Zudem wurde sie zu einem sofort geltenden Kandidaturverbot verurteilt, welches - anders als die Haftstrafe - durch das derzeitige Berufungsverfahren nicht suspendiert wurde. Le Pen hatte der Justiz anschlieÃŸend vorgeworfen, ihr aus politischen GrÃ¼nden einen Prozess zu machen. Â 

