Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben

Bauarbeiten an einer Gleisanlage (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung wÃ¤chst die Bereitschaft, "Buy European"-Regeln zum Schutz der eigenen Wirtschaftsinteressen zu erlassen. "Freihandel ist sicherheitspolitisch blind", schreibt Armin Steinbach, Chefvolkswirt von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). "Buy European" kÃ¶nne helfen, "kritische AbhÃ¤ngigkeiten und Ã¶konomische Klumpenrisiken zu adressieren".



"Buy European" bedeutet in der Praxis, dass politisch eine Mindestquote fÃ¼r europÃ¤ische Materialien oder Komponenten festgeschrieben wird. Solche MaÃŸnahmen seien zwar lange verpÃ¶nt gewesen, setzten sich international aber zunehmend durch. Die USA nutzten sie, Kanada habe sie jÃ¼ngst eingefÃ¼hrt und auch China mache immer wieder davon Gebrauch. "Buy European ist keine einseitige Provokation, sondern ein Gleichziehen", schreibt Steinbach und spricht sich dafÃ¼r aus, entsprechende Vorschriften etwa bei der FÃ¶rderung von Elektroautos oder fÃ¼r Infrastrukturvorhaben zu prÃ¼fen.



Industrielle KapazitÃ¤ten zu bewahren sei auch deshalb wichtig, weil sie ein Faktor militÃ¤rischer Abschreckung seien, gerade eine "vitale Stahlindustrie" sei "essenziell". Aber nicht nur sicherheitspolitisch, auch klimapolitisch kÃ¶nne "Buy European" einen Beitrag leisten, argumentiert Steinbach - "etwa wenn in Europa produzierte Elektroautos unter BerÃ¼cksichtigung des transportbedingten Kohlendioxid-AusstoÃŸes klimaschonender sind als Importe zum Beispiel aus Asien". Gleiches gelte fÃ¼r die Ã¶ffentliche Hand, "wenn ein Leitmarkt fÃ¼r `grÃ¼nen Stahl` initiiert wird, etwa beim Bau von StraÃŸen- und Bahn-Infrastruktur".

