Berater: Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getÃ¶tet

Einer der SÃ¶hne des verstorbenen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam Gaddafi, ist tot. Der 53-JÃ¤hrige sei von vier MÃ¤nnern in seinem Haus getÃ¶tet worden, sagte sein Berater Abdullah Othman Abdurrahim am Dienstag im Sender Libya al-Ahrar. "Vier MÃ¤nner stÃ¼rmten das Anwesen von Seif al-Islam Gaddafi, nachdem sie die Ãœberwachungskameras ausgeschaltet hatten", sagte Abdurrahim. "Danach richteten sie ihn hin."Â
ZunÃ¤chst hatteÂ Abdurrahim keine nÃ¤heren Angaben zu den UmstÃ¤nden des Todes von Seif al-Islam Gaddafi gemacht. Dessen Cousin Hamid Gaddafi sagte dem Rundfunksender al-Ahrar am Telefon, dass Seif al-Islam "als MÃ¤rtyrer gefallen" sei. "Wir haben keine weiteren Informationen", fÃ¼gte er hinzu.Â
Mehreren Medien zufolge starb Seif al-Islam in der Stadt Sintan im Nordwesten Libyens. Sein Aufenthaltsort war zuletzt unbekannt gewesen.Â
In Libyen herrschen seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos, Gewalt und InstabilitÃ¤t.Â Das nordafrikanische Land ist seitdem geteilt - Â die offizielle, von der UNO anerkannte Regierung von MinisterprÃ¤sident Abdulhamid Dbeibah in Tripolis im Westen konkurriert mit einer Gegenregierung im Osten, die vom dort ansÃ¤ssigen Parlament und dem mÃ¤chtigen General Chalifa Haftar unterstÃ¼tzt wird.
Seif al-Islam war lange Zeit als mÃ¶glicher Nachfolger seines Vaters gehandelt worden und hatte sich vor dem Arabischen FrÃ¼hling 2011 ein moderates und reformorientiertes Image gegeben. Dieser Ruf lÃ¶ste sich auf, als er angesichts der Protestbewegungen in den nordafrikanischen LÃ¤ndern "BlutbÃ¤der" ankÃ¼ndigte.Â
Im November 2011 wurde er auf Grundlage eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) im SÃ¼den Libyens festgenommen. 2015 wurde er von einem Gericht in Tripolis in Abwesenheit wegen Verbrechen wÃ¤hrend der Revolte, die zum Sturz seines Vaters fÃ¼hrte, zum Tode verurteilt. SpÃ¤ter wurde er von einer rivalisierenden Regierung im Osten Libyens begnadigt.
2021 hatte er angekÃ¼ndigt, fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt kandidieren zu wollen, die Wahl fand jedoch nie statt.
Aus Sicht des Experten Emad Badi kÃ¶nnte der Tod von Seif al-Islam Gaddafi "ihn in den Augen eines GroÃŸteils der BevÃ¶lkerung zum MÃ¤rtyrer machen". Zugleich kÃ¶nnte sein Tod sich auf die PrÃ¤sidentschaftswahl auswirken, da nun "ein groÃŸes Hindernis" dafÃ¼r aus dem Weg gerÃ¤umt sei, erklÃ¤rte Badi im Onlinedienst X. Denn die Kandidatur des zweitÃ¤ltesten Gaddafi-Sohnes und seine Erfolgsaussichten seien "ein zentraler Streitpunkt" gewesen.Â
Der ehemalige Sprecher der Gaddafi-Regierung, Mussa Ibrahim, verurteilte die Tat als "verrÃ¤terisch". Er habe erst zwei Tage zuvor mit Seif al-Islam gesprochen. "Er wollte ein vereintes und souverÃ¤nes Libyen, das fÃ¼r alle seine Einwohner sicher ist", schrieb er bei X. Mit dem Tod des Gaddafi-Sohnes seien nun "die Hoffnung und die Zukunft ermordet und Hass und Ressentiments gesÃ¤t" worden.
