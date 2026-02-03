Messerangriff an Schule in Frankreich: 14-JÃ¤hriger verletzt Lehrerin lebensgefÃ¤hrlich

Polizisten vor der Schule in SÃ¼dfrankreich

In SÃ¼dfrankreich hat ein 14 Jahre alter SchÃ¼ler eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und ihr lebensgefÃ¤hrliche Verletzungen zugefÃ¼gt. Der SchÃ¼ler stach mindestens dreimal auf die Lehrerin ein und wurde anschlieÃŸend wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen, sagte der zustÃ¤ndige Staatsanwalt Raphael Balland am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Toulon.Â Ein "religiÃ¶ser oder politischer Hintergrund" sei bislang nicht bekannt.Â



Nach Informationen der Staatsanwaltschaft hatte es "in letzter Zeit Spannungen mit dieser Lehrerin gegeben". Der SchÃ¼ler war demnach "wÃ¼tend auf sie".Â



Der Angriff an in der Stadt Sanary-sur-Mer lÃ¶ste schockierte Reaktionen aus. Der franzÃ¶sische Bildungsminister Ã‰douard Geffray erklÃ¤rte im Onlinedienst X, seine Gedanken seien bei dem Opfer, dessen Familie und dem gesamten Lehrerkollegium. Mitarbeiter von Emmanuel Macron erklÃ¤rten, der PrÃ¤sident werde Ã¼ber den Zustand der Lehrerin auf dem Laufenden gehalten.Â



In den vergangenen Jahren war es in Frankreich mehrfach zu Messerangriffen von MinderjÃ¤hrigen auf Lehrer oder andere SchÃ¼ler gekommen. Im vergangenen Jahr erstach ein 14-JÃ¤hriger im Pariser Vorort Nogent eine 31 Jahre alte Schulassistentin. In einem anderen Fall tÃ¶tete ein SchÃ¼ler im April ein MÃ¤dchen und verletzte mehrere andere SchÃ¼ler bei einer Messerattacke in der westfranzÃ¶sischen Stadt Nantes.Â



Viele PÃ¤dagogen fÃ¼hlen sich bei solchen VorfÃ¤llen an den gewaltsamen Tod des Geschichtslehrers Samuel Paty erinnert. Der 47-jÃ¤hrige Lehrer war 2020 von einem jungen Islamisten enthauptet worden, nachdem er in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte.