IW: Bundeshaushalt gerÃ¤t zunehmend in Schieflage

  • dts - 4. Februar 2026, 00:01 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ausgaben des Bundes sind in den Jahren 2014 bis 2024 sehr viel schneller in die HÃ¶he geschossen als die Einnahmen - und zwar nicht so sehr wegen der teils hohen Inflationsraten, der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs oder mehrerer staatlicher Investitionsoffensiven, sondern vor allem aufgrund gestiegener Sozial- und Zinskosten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten des KÃ¶lner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), das der Interessensverband "Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft" (VBW) in Auftrag gegeben hatte und Ã¼ber das die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" (Mittwochausgaben) berichtet.

Trotz der massiven Mehraufwendungen blieb Deutschland demnach in wichtigen Zukunftsbereichen hinter dem EU-Durchschnitt zurÃ¼ck. Das galt etwa fÃ¼r die Investitionen in die Infrastruktur, die Verteidigung und den Umweltschutz.

Besonders eklatant war die LÃ¼cke laut IW im Bildungssektor. Hier hinkten Bund, LÃ¤nder und Gemeinden mit Ausgaben in einer GrÃ¶ÃŸenordnung von 4,5 Prozent der Wirtschaftsleistung vor allem den nordischen LÃ¤ndern (6,2 Prozent) und den Benelux-Staaten (5,5 Prozent) hinterher. Auch Ã–sterreich und die Schweiz (5,3 Prozent) lagen vor der Bundesrepublik.

Bezieht man 2025 noch mit ein, dann stiegen die nominalen Ausgaben des Bundes seit 2014 um fast 70 Prozent auf zuletzt etwa 500 Milliarden Euro im Jahr. Zwar ist eine kontinuierliche ErhÃ¶hung im Gleichschritt mit der Inflation notwendig, um auf Dauer gleichbleibende staatliche Leistungen sicherstellen zu kÃ¶nnen. Die Teuerungsrate betrug im selben Zeitraum jedoch lediglich 37 Prozent. Der Ausgabenanstieg fiel also nominal fast doppelt so hoch aus wie die Preissteigerung.

Die Steuereinnahmen stiegen binnen zehn Jahren um lediglich 40 Prozent und damit langsamer als die Ausgaben. Die Folge ist eine wachsende LÃ¼cke, die durch die Lockerung der Schuldenbremse im FrÃ¼hjahr 2025 noch einmal massiv vergrÃ¶ÃŸert wurde. Um sie zu schlieÃŸen, nahm die Regierung allein im vergangenen Jahr rund 143 Milliarden Euro mehr an neuen Krediten auf, als sie an alten zurÃ¼ckzahlte.

"Der Bundeshaushalt benÃ¶tigt dringend wieder ein nachhaltiges Fundament. Unsere Zukunftsausgaben werden nahezu vollstÃ¤ndig aus Krediten finanziert und die Zinsen fressen wichtige kÃ¼nftige HandlungsspielrÃ¤ume auf", sagte VBW-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bertram Brossardt der Zeitung. "Ohne Strukturreformen und eine konsequente Priorisierung von Zukunftsinvestitionen droht der Bundeshaushalt an die Wand zu fahren - das muss verhindert werden."

