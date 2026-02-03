Leverkusen zieht souverÃ¤n ins Halbfinale des DFB-Pokals ein

Jonas Hofmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer Leverkusen hat sich am Dienstagabend mit einem ungefÃ¤hrdeten 3:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli fÃ¼r das Halbfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Vor heimischem Publikum in der BayArena setzte sich der Favorit gegen den Bundesliga-Abstiegskandidaten durch und bleibt auf Titelkurs.



Martin Terrier brachte die Werkself in der 32. Minute mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in FÃ¼hrung. Die Hamburger zeigten sich zwar mutig und hatten durch Martijn Kaars kurz vor der Pause eine gute Ausgleichschance, konnten jedoch ihre BemÃ¼hungen nicht in Tore ummÃ¼nzen.



Nach dem Seitenwechsel machte Patrik Schick in der 63. Minute mit dem 2:0 die Vorentscheidung. Der tschechische StÃ¼rmer verwertete eine Flanke von Aleix Garcia aus kurzer Distanz. Den Schlusspunkt setzte Jonas Hofmann in der Nachspielzeit (90.+2) zum 3:0-Endstand.

