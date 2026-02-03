Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer Leverkusen hat sich am Dienstagabend mit einem ungefÃ¤hrdeten 3:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli fÃ¼r das Halbfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Vor heimischem Publikum in der BayArena setzte sich der Favorit gegen den Bundesliga-Abstiegskandidaten durch und bleibt auf Titelkurs.
Martin Terrier brachte die Werkself in der 32. Minute mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in FÃ¼hrung. Die Hamburger zeigten sich zwar mutig und hatten durch Martijn Kaars kurz vor der Pause eine gute Ausgleichschance, konnten jedoch ihre BemÃ¼hungen nicht in Tore ummÃ¼nzen.
Nach dem Seitenwechsel machte Patrik Schick in der 63. Minute mit dem 2:0 die Vorentscheidung. Der tschechische StÃ¼rmer verwertete eine Flanke von Aleix Garcia aus kurzer Distanz. Den Schlusspunkt setzte Jonas Hofmann in der Nachspielzeit (90.+2) zum 3:0-Endstand.
Sport
Leverkusen zieht souverÃ¤n ins Halbfinale des DFB-Pokals ein
- dts - 3. Februar 2026, 22:47 Uhr
.
Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Bayer Leverkusen hat sich am Dienstagabend mit einem ungefÃ¤hrdeten 3:0-Erfolg gegen den FC St. Pauli fÃ¼r das Halbfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Vor heimischem Publikum in der BayArena setzte sich der Favorit gegen den Bundesliga-Abstiegskandidaten durch und bleibt auf Titelkurs.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der BundesbÃ¼rger ist trotz einer Diskussion um einen Boykott der FuÃŸball-WM dafÃ¼r, dass die Nationalmannschaft wie geplant imMehr
Herning (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat im Finale der Handball-Europameisterschaft 2026 gegen DÃ¤nemark mit 34:27 verloren. Das Spiel war von Beginn an umkÃ¤mpft, wobeiMehr
Dortmund (dts Nachrichtenagentur) - Borussia Dortmund hat am 20. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim mit 3:2 gewonnen. Die Partie begann mit einer frÃ¼henMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. DasMehr
Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking demMehr
Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "WennMehr