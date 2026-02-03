Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat bei einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff eine Beteiligung der PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an der Verwaltung des Gazastreifens ausgeschlossen. Netanjahu habe "prÃ¤zisiert, dass die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde auf keinen Fall beteiligt sein wird", erklÃ¤rte das BÃ¼ro des MinisterprÃ¤sidenten nach einem Treffen der beiden MÃ¤nner am Dienstag.
Laut dem von US-PrÃ¤sident Donald Trump vorgelegten Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen soll die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde zu einem gewissen Grad beteiligt werden - ihre genaue Rolle bleibt jedoch unklar.Â
Die Verwaltung des PalÃ¤stinensergebiets soll vorÃ¼bergehend dem Nationalen Komitee fÃ¼r die Verwaltung des Gazastreifens Ã¼bertragen werden, das sich aus 15 palÃ¤stinensischen Technokraten zusammensetzt. Es untersteht dem von Trump geleiteten "Friedensrat", bis die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde unter PrÃ¤sident Mahmud Abbas ein Reformprogramm aufgestellt hat. Trumps Plan schlieÃŸt eine Beteiligung der Hamas und der anderen bewaffneten PalÃ¤stinensergruppen aus.Â
Witkoff hatte Netanjahu zuletzt am 24. Januar in Jerusalem getroffen und dabei Medienberichten zufolge zu einer Ã–ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten gedrÃ¤ngt. Nun trafen sich beide einen Tag nach der eingeschrÃ¤nkten Ã–ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah erneut.Â
Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor.
Brennpunkte
Gazastreifen: Netanjahu schlieÃŸt Beteiligung von PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an Verwaltung aus
- AFP - 3. Februar 2026, 23:56 Uhr
Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat bei einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff eine Beteiligung der PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an der Verwaltung des Gazastreifens ausgeschlossen.
Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat bei einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff eine Beteiligung der PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an der Verwaltung des Gazastreifens ausgeschlossen. Netanjahu habe "prÃ¤zisiert, dass die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde auf keinen Fall beteiligt sein wird", erklÃ¤rte das BÃ¼ro des MinisterprÃ¤sidenten nach einem Treffen der beiden MÃ¤nner am Dienstag.
Weitere Meldungen
In SÃ¼dfrankreich hat ein 14 Jahre alter SchÃ¼ler eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und ihr lebensgefÃ¤hrliche Verletzungen zugefÃ¼gt. Der SchÃ¼ler stach mindestensMehr
Einer der SÃ¶hne des verstorbenen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam Gaddafi, ist tot. Der 53-JÃ¤hrige sei von vier MÃ¤nnern in seinem Haus getÃ¶tet worden,Mehr
FÃ¼r die Rechtspopulistin Marine Le Pen schwinden in Frankreich die Aussichten auf eine vierte PrÃ¤sidentschaftskandidatur. Im Berufungsprozess gegen die Fraktionschefin desMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. DasMehr
Die EU-Kommission ermittelt wegen mutmaÃŸlich illegaler Staatshilfen gegen den chinesischen Windturbinen-Hersteller Goldwind. BrÃ¼ssel vermutet, dass Subventionen aus Peking demMehr
Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "WennMehr