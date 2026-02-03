Gazastreifen: Netanjahu schlieÃŸt Beteiligung von PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an Verwaltung aus

Benjamin Netanjahu

Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat bei einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff eine Beteiligung der PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an der Verwaltung des Gazastreifens ausgeschlossen. Netanjahu habe "prÃ¤zisiert, dass die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde auf keinen Fall beteiligt sein wird", erklÃ¤rte das BÃ¼ro des MinisterprÃ¤sidenten nach einem Treffen der beiden MÃ¤nner am Dienstag.



Laut dem von US-PrÃ¤sident Donald Trump vorgelegten Plan zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen soll die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde zu einem gewissen Grad beteiligt werden - ihre genaue Rolle bleibt jedoch unklar.Â



Die Verwaltung des PalÃ¤stinensergebiets soll vorÃ¼bergehend dem Nationalen Komitee fÃ¼r die Verwaltung des Gazastreifens Ã¼bertragen werden, das sich aus 15 palÃ¤stinensischen Technokraten zusammensetzt. Es untersteht dem von Trump geleiteten "Friedensrat", bis die PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde unter PrÃ¤sident Mahmud Abbas ein Reformprogramm aufgestellt hat. Trumps Plan schlieÃŸt eine Beteiligung der Hamas und der anderen bewaffneten PalÃ¤stinensergruppen aus.Â



Witkoff hatte Netanjahu zuletzt am 24. Januar in Jerusalem getroffen und dabei Medienberichten zufolge zu einer Ã–ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ã„gypten gedrÃ¤ngt. Nun trafen sich beide einen Tag nach der eingeschrÃ¤nkten Ã–ffnung des GrenzÃ¼bergangs Rafah erneut.Â



Seit dem 10. Oktober gilt im Gazastreifen eine fragile Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel. Beide Seiten werfen sich jedoch immer wieder VerstÃ¶ÃŸe gegen die Vereinbarung vor.