DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil von E-Autos in Deutschland wÃ¤chst, aber zu langsam, um den Verkehr schnell klimaneutral zu machen. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) von Daten des Kraftfahrt-Bundesamts und der Bundesnetzagentur zum Thema E-MobilitÃ¤t, Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben) berichten.



Demnach hat sich der Anteil der Neuzulassungen von rein batterieelektrischen Fahrzeugen 2025 zwar erholt vom Einbruch 2024. Er liegt aber mit 19,1 Prozent nur knapp Ã¼ber den Jahren 2022 (17,7 Prozent) bzw. 2023 (18,4 Prozent).



"Es tut sich etwas, aber es ist zu langsam", sagte DIW-Forscher Wolf-Peter Schill den Funke-Zeitungen. Es gebe viel Potenzial fÃ¼r dynamischeres Wachstum, "aber wir dÃ¼rfen es nicht zerreden".



Dass das Wachstum in den vergangenen Jahren nicht so schnell gewesen sei wie erhofft, habe auch an der fehlenden politischen Klarheit gelegen. Das einst von der Ampel-Regierung ausgegebene Ziel von 15 Millionen E-Autos 2030 sei nicht mehr zu erreichen. "Aber es gibt keinen Grund, von dem Ziel abzurÃ¼cken, 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen", sagte Schill. "Das geben Markt und Infrastruktur auf jeden Fall hier."



Die Auswertung des DIW zeigt auch, dass sich das VerhÃ¤ltnis von Ladepunkten zu E-Autos in den vergangenen Jahren verbessert hat. "Gerade bei SchnellladesÃ¤ulen findet man fast immer einen Platz, die Infrastruktur ist nicht ausgelastet." Trotzdem beherrsche die Kritik an der Ladeinfrastruktur immer noch "Sonntagsreden".



Auch beim GÃ¼terverkehr sieht er Bewegung: Neun Prozent der neuzugelassenen Lkw waren laut DIW 2025 rein batterieelektrisch angetrieben. Selbst bei Sattelschleppern, die vor allem im Schwerlastverkehr genutzt werden, machten Batterie-Antriebe demnach drei Prozent der Neu-Fahrzeuge aus. Der Bestand ist allerdings in beiden Bereichen noch fast vollstÃ¤ndig von Verbrennungsmotoren geprÃ¤gt. Auch bei Pkw machen reine E-Autos nach wie vor nur vier Prozent des Bestandes aus.

