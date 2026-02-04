Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen

Fluss Sinn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesumweltministerium startet ein neues FÃ¶rderprogramm zur Renaturierung von Auen kleinerer FlÃ¼sse in HÃ¶he von 59 Millionen Euro. "Die WasserlÃ¤ufe sind unsere Lebensadern", sagte Umweltminister Carsten Schneider (SPD) der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "In unserem Fortschrittsglauben dachten wir Menschen, wir mÃ¼ssten die FlÃ¼sse bezwingen, ihnen die Aue abringen. Das war ein Fehler, den wir wiedergutmachen mÃ¼ssen."



Er begrÃ¼ndete den Handlungsdruck mit der aktuellen Trockenheit. "Wir haben zwar etwas Schnee, der wegen der Minusgrade liegen bleibt", so Schneider. "TatsÃ¤chlich gibt es aber seit Monaten zu wenige NiederschlÃ¤ge und in vielen Regionen eine echte WinterdÃ¼rre."



GefÃ¶rdert werde mit dem in KÃ¼rze startenden Programm die Wiederherstellung von LebensrÃ¤umen an FlÃ¼ssen und auch der RÃ¼ck- oder Umbau von EntwÃ¤sserungen in Verbindung mit den RenaturierungsmaÃŸnahmen, hieÃŸ es aus dem Ministerium. Antragsberechtigt seien Kommunen, NaturschutzverbÃ¤nde und LandesbehÃ¶rden. Die Webseite zur Antragsstellung werde gerade aufgesetzt.



Die neue FÃ¶rderung ergÃ¤nzt ein Programm zur Renaturierung von Auen an BundeswasserstraÃŸen, mit dem seit 2019 Auen an elf FlÃ¼ssen renaturiert wurden, von der Aller bis zur Werra. In den vergangenen Jahrzehnten seien sehr viele FlÃ¼sse quasi in KanÃ¤le verwandelt worden, um sie zu beherrschen, sagte Schneider. "In der Folge ist das Leben drum herum verschwunden. Schon die Abflachung des Ufers und die Wiederanbindung der Aue wie an der Werra kann dazu fÃ¼hren, dass Insekten, Molche und kleine Fische zurÃ¼ckkehren. Intakte Flussauen sind die artenreichsten Ã–kosysteme Europas."



Neben der Natur profitiere auch die Wirtschaft. "Wir waren immer ein wasserreiches Land. Jetzt mÃ¼ssen wir uns darauf einstellen, dass in ganzen Regionen die Grundwasserspiegel zu niedrig sind", erklÃ¤rte der SPD-Politiker. Das Berliner Umland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern seien besonders betroffen. "Wenn das so weitergeht, ist das schlecht fÃ¼r die Wasserversorgung und kritisch fÃ¼r die Landwirtschaft. Auch viele Industriezweige wie die Chemie und Chiphersteller sind von ausreichend Wasser abhÃ¤ngig. Die Renaturierung von Flussauen und die WiedervernÃ¤ssung von Mooren sind unerlÃ¤ssliche MaÃŸnahmen, um das Wasser zu halten."

