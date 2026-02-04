Brennpunkte

Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges in der Ukraine auf

  • AFP - 4. Februar 2026, 01:49 Uhr
Bild vergrößern: Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges in der Ukraine auf
Trump im Oval Office
Bild: AFP

Nach der Wiederaufnahme der russischen Angriffe auf die Ukraine hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges aufgerufen. 'Ich will, dass er den Krieg beendet', sagte Trump.

Nach der Wiederaufnahme der russischen Angriffe auf die Ukraine hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges aufgerufen. "Ich will, dass er den Krieg beendet", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten im WeiÃŸen Haus. Auf die Frage, ob er enttÃ¤uscht sei, dass Putin die einwÃ¶chige Feuerpause nicht verlÃ¤ngert habe, antwortete Trump: "Ich wÃ¼rde mir das von ihm wÃ¼nschen."

Zugleich Ã¤uÃŸerte der US-PrÃ¤sident sich anerkennend Ã¼ber Putin. Der Kreml-Chef habe "sein Wort gehalten", indem er die Angriffe auf Kiew und andere ukrainische StÃ¤dte fÃ¼r den vereinbarten Zeitraum ausgesetzt habe. Eine Woche sei "viel", sagte Trump und fÃ¼gte hinzu: "Wir nehmen alles, denn es ist dort wirklich sehr, sehr kalt."

In der sÃ¼dukrainischen Stadt Saporischschja wurden derweil bei einem russischen Drohnenangriff nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getÃ¶tet. Mindestens elf weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Wohngebiet verletzt worden, erklÃ¤rte der ukrainische Regionalgouverneur Iwan Fedorow in Onlinediensten. Bei den Todesopfern handele es sich um einen 18-jÃ¤hrigen Mann und ein MÃ¤dchen. Unter den Verletzten seien ebenfalls drei Kinder. Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko sprach nach dem Angriff von "VÃ¶lkermord".

In der Nacht zum Dienstag hatten die russischen StreitkrÃ¤fte mit erneuten Angriffen auf Kiew eine kurzzeitige Unterbrechung ihres Beschusses der ukrainischen Hauptstadt beendet. Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben. Der Kreml erklÃ¤rte daraufhin am Freitag, Trumps Bitte nachgekommen zu sein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte als Ziel, "gÃ¼nstige Bedingungen fÃ¼r Verhandlungen zu schaffen".

Am Mittwoch wollen UnterhÃ¤ndler aus Kiew und Moskau in Abu Dhabi zu weiteren direkten GesprÃ¤chen Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zusammenkommen. Die fÃ¼r zwei Tage angesetzten Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt.

UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten vor anderthalb Wochen erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig. Hauptstreitpunkt bei den Verhandlungen bleibt jedoch die Forderung Moskaus nach einem RÃ¼ckzug der Ukraine aus der Region Donezk, der von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die wichtige Industrieregion gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Polizei: 14 Tote nach ZusammenstoÃŸ von Migrantenboot mit griechischer KÃ¼stenwache
    Polizei: 14 Tote nach ZusammenstoÃŸ von Migrantenboot mit griechischer KÃ¼stenwache

    Bei dem ZusammenstoÃŸ eines Migrantenbootes mit einem Boot der griechischen KÃ¼stenwache sind vor der Insel Chios in der Ã„gÃ¤is Polizeiangaben zufolge 14 Menschen ums Leben

    Mehr
    Gazastreifen: Netanjahu schlieÃŸt Beteiligung von PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an Verwaltung aus
    Gazastreifen: Netanjahu schlieÃŸt Beteiligung von PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an Verwaltung aus

    Der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu hat bei einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff eine Beteiligung der PalÃ¤stinenserbehÃ¶rde an der Verwaltung

    Mehr
    Messerangriff an Schule in Frankreich: 14-JÃ¤hriger verletzt Lehrerin lebensgefÃ¤hrlich
    Messerangriff an Schule in Frankreich: 14-JÃ¤hriger verletzt Lehrerin lebensgefÃ¤hrlich

    In SÃ¼dfrankreich hat ein 14 Jahre alter SchÃ¼ler eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen und ihr lebensgefÃ¤hrliche Verletzungen zugefÃ¼gt. Der SchÃ¼ler stach mindestens

    Mehr
    "Illegale" Werbetaktiken: Ryanair verliert vor Gericht in Belgien
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren - Durchsuchungen in BÃ¼ros
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Trump und Kolumbiens PrÃ¤sident Petro loben Treffen im WeiÃŸen Haus
    Trump und Kolumbiens PrÃ¤sident Petro loben Treffen im WeiÃŸen Haus
    Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen
    Umweltministerium startet Renaturierungsprogramm fÃ¼r Flussauen
    DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam
    DIW: Marktanteil von ElektromobilitÃ¤t wÃ¤chst zu langsam
    IW: Bundeshaushalt gerÃ¤t zunehmend in Schieflage
    IW: Bundeshaushalt gerÃ¤t zunehmend in Schieflage
    Leverkusen zieht souverÃ¤n ins Halbfinale des DFB-Pokals ein
    Leverkusen zieht souverÃ¤n ins Halbfinale des DFB-Pokals ein
    Berater: Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getÃ¶tet
    Berater: Gaddafi-Sohn Seif al-Islam in seinem Haus in Libyen getÃ¶tet

    Top Meldungen

    Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben
    Finanzministerium erwÃ¤gt EU-Mindestquote fÃ¼r Infrastrukturvorhaben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Bundesregierung wÃ¤chst die Bereitschaft, "Buy European"-Regeln zum Schutz der eigenen Wirtschaftsinteressen zu erlassen. "Freihandel ist

    Mehr
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau
    IAB: Summe der Arbeitsstunden liegt auf Rekordniveau

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Direktor des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, weist die Aussage von Bundeskanzler Friedrich

    Mehr
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben
    Bericht: EU-Kommission will der Industrie mehr CO2-AusstoÃŸ erlauben

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den EuropÃ¤ischen Emissionshandel fÃ¼r die Energiewirtschaft und die Industrie (EU-ETS-1) deutlich abschwÃ¤chen. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts