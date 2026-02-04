Trump ruft Putin zu Beendigung des Krieges in der Ukraine auf

Trump im Oval Office

Nach der Wiederaufnahme der russischen Angriffe auf die Ukraine hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zur Beendigung des Krieges aufgerufen. "Ich will, dass er den Krieg beendet", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten im WeiÃŸen Haus. Auf die Frage, ob er enttÃ¤uscht sei, dass Putin die einwÃ¶chige Feuerpause nicht verlÃ¤ngert habe, antwortete Trump: "Ich wÃ¼rde mir das von ihm wÃ¼nschen."



Zugleich Ã¤uÃŸerte der US-PrÃ¤sident sich anerkennend Ã¼ber Putin. Der Kreml-Chef habe "sein Wort gehalten", indem er die Angriffe auf Kiew und andere ukrainische StÃ¤dte fÃ¼r den vereinbarten Zeitraum ausgesetzt habe. Eine Woche sei "viel", sagte Trump und fÃ¼gte hinzu: "Wir nehmen alles, denn es ist dort wirklich sehr, sehr kalt."



In der sÃ¼dukrainischen Stadt Saporischschja wurden derweil bei einem russischen Drohnenangriff nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getÃ¶tet. Mindestens elf weitere Menschen seien bei dem Angriff auf ein Wohngebiet verletzt worden, erklÃ¤rte der ukrainische Regionalgouverneur Iwan Fedorow in Onlinediensten. Bei den Todesopfern handele es sich um einen 18-jÃ¤hrigen Mann und ein MÃ¤dchen. Unter den Verletzten seien ebenfalls drei Kinder. Die ukrainische Regierungschefin Julia Swyrydenko sprach nach dem Angriff von "VÃ¶lkermord".



In der Nacht zum Dienstag hatten die russischen StreitkrÃ¤fte mit erneuten Angriffen auf Kiew eine kurzzeitige Unterbrechung ihres Beschusses der ukrainischen Hauptstadt beendet. Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben. Der Kreml erklÃ¤rte daraufhin am Freitag, Trumps Bitte nachgekommen zu sein. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte als Ziel, "gÃ¼nstige Bedingungen fÃ¼r Verhandlungen zu schaffen".



Am Mittwoch wollen UnterhÃ¤ndler aus Kiew und Moskau in Abu Dhabi zu weiteren direkten GesprÃ¤chen Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zusammenkommen. Die fÃ¼r zwei Tage angesetzten Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt.



UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten vor anderthalb Wochen erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig. Hauptstreitpunkt bei den Verhandlungen bleibt jedoch die Forderung Moskaus nach einem RÃ¼ckzug der Ukraine aus der Region Donezk, der von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die wichtige Industrieregion gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.