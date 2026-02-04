Gesetzlich Versicherte mÃ¼ssen im Schnitt 42 Tage auf Facharzttermin warten

Tabletten und Stethoskop auf einem Tisch

Gesetzlich Versicherte mussten 2024 lÃ¤nger auf einen Facharzttermin warten als noch vor einigen Jahren. Das geht aus Antworten des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe) vorlag. Laut einer Versichertenbefragung, auf die sich die Bundesregierung beruft, betrug die Wartezeit im Jahr 2024 im Schnitt 42 Tage. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 33 Tage.



Die Zahlen beziehen sich auf Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), die mindestens einen Tag auf Facharzttermine gewartet haben.



Zugleich stiegen die jÃ¤hrlichen GKV-Ausgaben fÃ¼r offene Sprechstunden bei Ã„rzten rasant. Die extrabudgetÃ¤re VergÃ¼tung fÃ¼r Leistungen im Rahmen offener Sprechstunden kletterte im Jahr 2023 auf rund 814 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2022 waren es noch 547 Millionen Euro, im Jahr 2020 rund 291 Millionen Euro.Â



Hintergrund ist, dass bestimmte Ã„rzte mindestens fÃ¼nf Stunden pro Woche als offene Sprechstunden ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten mÃ¼ssen. DafÃ¼r bekommen sie zusÃ¤tzliches Geld in Form einer extrabudgetÃ¤ren VergÃ¼tung, was zu einem besseren Zugang zur Ã¤rztlichen Versorgung fÃ¼r GKV-Versicherte fÃ¼hren soll.



Die Regelungen fÃ¼r eine bessere Versorgung und schnellere Termine seien "ein Rohrkrepierer", sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Julia-Christina Stange, Sprecherin fÃ¼r ambulante Versorgung, der "Rheinischen Post". "Sie kosten die gesetzlich Versicherten mehr Geld bei schlechterer Leistung", sagte Stange. "Anstatt aber endlich durchzugreifen und zu prÃ¼fen, wie sich die Versorgung tatsÃ¤chlich entwickelt, verschlieÃŸt die Regierung fest die Augen."