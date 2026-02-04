Litauen-Brigade nimmt Form an: Pistorius bei Aufnahme von Bundeswehr-Soldaten

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)

Bundesverteidigungsminister Pistorius reist am Mittwoch zur ÃœberfÃ¼hrung in Litauen stationierter Soldaten in die Litauen-Brigade der Bundeswehr.Â Es handelt sich um die erste dauerhaft im Ausland stationierte deutsche Brigade seit 1945.

Die Litauen-Brigade der Bundeswehr nimmt weiter Form an: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reist am Mittwoch zur Unterstellung in Litauen stationierter Nato-Soldaten unter den offiziell als Panzerbrigade 45 bezeichneten GroÃŸverband. Ab 12.00 Uhr wohnt Pistorius nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums in der GroÃŸstadt Kaunas dem Ãœbergabe-Appell bei, mit dem die drei KampfverbÃ¤nde der Multinational Battlegroup Lithuania unter die Verantwortung der Litauen-Brigade gebracht werden.Â



Die Litauen-Brigade ist die erste dauerhaft im Ausland stationierte deutsche Brigade seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.Â Sie wurde im April 2025 in Dienst gestellt. Bis Ende 2027 soll sie voll einsatzbereit sein und eine StÃ¤rke von 4800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern umfassen.Â