Im Vergewaltigungsprozess gegen den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird am Mittwoch die erste Vernehmung von Marius Borg Hoiby erwartet. Am Dienstag hatte der 29-JÃ¤hrige zu Beginn seines Prozesses vor einem Gericht in Oslo die gegen ihn erhobenen VergewaltigungsvorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen und auch in anderen schwerwiegenden Anklagepunkten auf nicht schuldig plÃ¤diert. Am Dienstag nun soll er erstmals ausfÃ¼hrlicher zu den VorwÃ¼rfen befragt werden.
Hoiby wird vorgeworfen, vier Frauen vergewaltigt und mehrere Ex-Freundinnen kÃ¶rperlich und psychisch misshandelt zu haben. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte. Der Prozess soll bis Mitte MÃ¤rz dauern, Hoiby drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis.
Brennpunkte
Sohn von Norwegens Kronprinzessin sagt erstmals in Vergewaltigungsprozess aus
- AFP - 4. Februar 2026, 04:01 Uhr
