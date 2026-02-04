Polizei: 14 Tote nach ZusammenstoÃŸ von Migrantenboot mit griechischer KÃ¼stenwache

RettungskrÃ¤fte im Hafen von Chios

Bei dem ZusammenstoÃŸ eines Migrantenbootes mit einem Boot der griechischen KÃ¼stenwache sind vor der Insel Chios 14 Menschen ums Leben gekommen. 25 gerettete Migranten sowie zwei Mitglieder der KÃ¼stenwache wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem ZusammenstoÃŸ eines Migrantenbootes mit einem Boot der griechischen KÃ¼stenwache sind vor der Insel Chios in der Ã„gÃ¤is Polizeiangaben zufolge 14 Menschen ums Leben gekommen. 25 gerettete Migranten sowie zwei Mitglieder der KÃ¼stenwache seien zudem in ein Krankenhaus eingeliefert worden, teilte ein Vertreter der griechischen KÃ¼stenwache am spÃ¤ten Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein Patrouillenboot der Hafenpolizei sei mit einem Schnellboot kollidiert.



Dem griechischen Fernsehsender ERT und der griechischen Nachrichtenagentur Ana zufolge befinden sich unter den Verletzten sieben Kinder und eine schwangere Frau. Die KÃ¼stenwache habe ein Warnsignal an das Migrantenboot abgegeben, berichtete ERT. Daraufhin habe das Boot jedoch versucht, der Patrouille zu entkommen, wobei es zu der Kollision gekommen sei. Die KÃ¼stenwache sowie ein Helikopter der griechischen Luftwaffe suchten die GewÃ¤sser nach weiteren Menschen ab.



Viele Migranten versuchen von der TÃ¼rkei oder von Libyen aus die griechischen Inseln und damit die EU zu erreichen. Beide Ãœberfahrten sind gefÃ¤hrlich.



Das UN-FlÃ¼chtlingshilfswerk UNHCR hatte im November erklÃ¤rt, dass seit Jahresbeginn mehr als 1700 Migranten bei der Ãœberfahrt Ã¼ber das Mittelmeer und den Atlantik gestorben sind oder als vermisst gemeldet wurden. Nach Angaben der Internationalen Organisation fÃ¼r Migration (IOM) sind seit 2014 rund 33.000 Menschen bei der Flucht Ã¼ber das Mittelmeer ums Leben gekommen oder gelten als vermisst.