UnterhÃ¤ndler aus Kiew und Moskau wollen am Mittwoch in Abu Dhabi zu weiteren direkten GesprÃ¤chen Ã¼ber eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zusammenkommen. Die fÃ¼r zwei Tage angesetzten Verhandlungen in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate werden von den USA vermittelt. Der Termin fÃ¼r das trilaterale Treffen war ursprÃ¼nglich fÃ¼r Sonntag geplant gewesen, wurde aber auf Mittwoch verschoben.Â
UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews hatten vor anderthalb Wochen erstmals direkt miteinander Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. Beide Seiten sind sich nach Angaben aus Verhandlungskreisen inzwischen in mehreren Punkten einig. Hauptstreitpunkt bei den Verhandlungen bleibt jedoch die Forderung Moskaus nach einem RÃ¼ckzug der Ukraine aus der Region Donezk, der von Kiew entschieden abgelehnt wird. Die wichtige Industrieregion gehÃ¶rt zur Ukraine, ist aber teilweise von russischen Truppen besetzt.
Brennpunkte
Ukraine-Krieg: Neue GesprÃ¤chsrunde zwischen Kiew und Moskau in Abu Dhabi
- AFP - 4. Februar 2026, 04:00 Uhr
