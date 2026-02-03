Tennet: Staatlicher Einstieg erleichtert Netzausbau

Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Tennet Germany, Tim MeyerjÃ¼rgens, hat die Vorteile des angekÃ¼ndigten staatlichen Einstiegs bei Tennet hervorgehoben. "Wenn Deutschland langfristig wettbewerbsfÃ¤hig sein will, geht das nur mit einer starken Energieinfrastruktur", sagte er dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe). Und der Bund trage das finanziell mit. "Zudem stÃ¤rkt die breite EigentÃ¼merbasis die BonitÃ¤t von Tennet Germany und schafft die Grundlage fÃ¼r eine langfristig gÃ¼nstige Finanzierung am Kapitalmarkt." MeyerjÃ¼rgens erlÃ¤uterte: "Mit dem Staat als Investor kÃ¶nnen wir die Netze gÃ¼nstiger ausbauen."



Es gehe aber auch darum, ein Zeichen gegenÃ¼ber internationalen Investoren zu setzen: "Ein Staat, der sich selbst in einem seiner wichtigsten Infrastrukturprojekte engagiert, sendet das Signal, dass hier mit verlÃ¤sslichen Rahmenbedingungen zu rechnen ist." Gleichzeitig spielten offenbar strategische Motive eine Rolle beim Staatseinstieg. MeyerjÃ¼rgens sagt: "Energiepolitik ist heute knallharte Sicherheits-, Industrie- und Standortpolitik."



Der Bund hatte 2024 unter der Ampel-Bundesregierung schon einmal einen Anlauf genommen, bei Tennet Germany einzusteigen. Damals scheiterte der Kauf kurz vor dem Abschluss. Aus Regierungskreisen hieÃŸ es, es habe am Kaufpreis gelegen. MeyerjÃ¼rgens sagte: "Der Kaufpreis basiert auf einer fairen Marktbewertung, und das wÃ¤re 2024 nicht anders gewesen. Dass es 2024 nicht geklappt hat, hatte politische GrÃ¼nde."



Die KfW hat am Dienstag im Auftrag der Bundesregierung den Vertrag zum Erwerb eines Anteils von 25,1 Prozent an der Tennet Germany von der niederlÃ¤ndischen Tennet Holding unterzeichnet. Mit Ã¼ber 14.000 Trassenkilometern betreibt Tennet Germany das grÃ¶ÃŸte deutsche Strom-Ãœbertragungsnetz.

