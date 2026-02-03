Wertvolle Ringe gestohlen: Bundespolizei in MÃ¼nchen warnt vor GepÃ¤ckdieben in ZÃ¼gen

Angesichts zweier DiebstÃ¤hle in FernzÃ¼gen auf der Strecke nach MÃ¼nchen hat die Bundespolizei vor GepÃ¤ckdieben gewarnt. Auf der Strecke wurden binnen weniger Tage wertvolle Schmuck- und KleidungsstÃ¼cke im Gesamtwert von rund 40.000 Euro gestohlen, wie die Bundespolizei in MÃ¼nchen am Dienstag mitteilte. Die Beamten empfahlen, ReisegepÃ¤ck insbesondere auf lÃ¤ngeren Fahrten im Blick zu behalten und Wertsachen sicher zu verwahren.
Am Montagabend stahl demnach ein bislang unbekannter TÃ¤ter einer 55-jÃ¤hrigen Frau wÃ¤hrend einer Fahrt mit dem Railjet von Innsbruck in Ã–sterreich nach MÃ¼nchen einen Koffer. Darin befanden sich mehrere Goldringe, ein Brillantring sowie hochwertige Kleidung. Der Schaden belÃ¤uft sich nach Polizeiangaben auf rund 21.500 Euro.Â
Bereits am Freitagnachmittag war es in einem ICE zwischen NÃ¼rnberg und MÃ¼nchen zu einem Ã¤hnlichen Fall gekommen. Eine 60-jÃ¤hrige Reisende hatte ihren Koffer in einer GepÃ¤ckablage abgelegt. Beim Aussteigen bemerkte sie, dass der Koffer geÃ¶ffnet und durchsucht worden war. Aus dem Koffer fehlte Schmuck im Wert von etwa 18.500 Euro. Die Ermittlungen in beiden FÃ¤llen dauern an.Â
Brennpunkte
Wertvolle Ringe gestohlen: Bundespolizei in München warnt vor Gepäckdieben in Zügen
3. Februar 2026
Angesichts zweier DiebstÃ¤hle in FernzÃ¼gen auf der Strecke nach MÃ¼nchen hat die Bundespolizei vor GepÃ¤ckdieben gewarnt. Auf der Strecke wurden binnen weniger Tage wertvolle Schmuck- und KleidungsstÃ¼cke im Gesamtwert von rund 40.000 Euro gestohlen, wie die Bundespolizei in MÃ¼nchen am Dienstag mitteilte. Die Beamten empfahlen, ReisegepÃ¤ck insbesondere auf lÃ¤ngeren Fahrten im Blick zu behalten und Wertsachen sicher zu verwahren.
