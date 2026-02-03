Nach Anfeindungen: Trump empfÃ¤ngt Kolumbiens PrÃ¤sidenten Petro

Gustavo Petro (li.) und Donald Trump

Nach monatelangen Anfeindungen hat US-PrÃ¤sident Donald Trump den kolumbianischen Staatschef Gustavo Petro im WeiÃŸen Haus empfangen. Die Begegnung fand am Dienstag anders als Ã¼blich nicht vor laufenden Kameras statt. Petro wollte danach in Washington vor die Presse treten.Â



Der US-PrÃ¤sident hatte den linksgerichteten kolumbianischen Staatschef zuletzt als "AnfÃ¼hrer einer illegalen Drogenbande" bezeichnet und als "kranken Mann", der sich nicht lange im PrÃ¤sidentenpalast in BogotÃ¡ halten werde. Petro bescheinigte Trump seinerseits ein "seniles Hirn" und Ã¼bte scharfe Kritik an der Gefangennahme des langjÃ¤hrigen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro durch US-StreitkrÃ¤fte am 3. Januar. Danach hatte Trump Kolumbien ebenfalls mit einer MilitÃ¤rintervention gedroht.



Kurz vor dem Treffen mit Trump gab sich Petro allerdings versÃ¶hnlich. Er sei "entschlossen, die Beziehung zwischen zwei Nationen weiter zu stÃ¤rken, die dasselbe Ziel teilen: den Kampf gegen den Drogenhandel", erklÃ¤rte er am Dienstag im Onlinedienst X. Als Zeichen des guten Willens lieferte Kolumbien zudem einen Drogenboss an die USA aus. Petro ordnete nach Angaben aus BogotÃ¡ an, den als Pipe Tulua bekannten Verbrecher in die Vereinigten Staaten zu Ã¼berstellen. Das Flugzeug mit dem Drogenboss hob vor Trumps Treffen mit Petro vom militÃ¤rischen Teil des Flughafens von BogotÃ¡ ab.



Kolumbien und die USA waren jahrelang wichtige militÃ¤rische und wirtschaftliche VerbÃ¼ndete. Seit Trumps RÃ¼ckkehr ins WeiÃŸe Haus vor knapp einem Jahr hatten sich die Beziehungen jedoch verschlechtert. Die US-Regierung wirft zahlreichen Staaten Lateinamerikas vor, den Drogenschmuggel Richtung USA zu fÃ¶rdern und damit die Sicherheit der Vereinigten Staaten zu untergraben.