Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach Sabotageversuchen an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben die SicherheitsbehÃ¶rden zwei Beschuldigte festgenommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Zugriffe erfolgten demnach in Hamburg und Griechenland.
Bei den Festgenommenen soll es sich einem Bericht der "Bild" zufolge um einen RumÃ¤nen und einen Griechen handeln, die im Jahr 2025 wÃ¤hrend ihrer TÃ¤tigkeit im Hamburger Hafen mehrere fÃ¼r die Marine bestimmte Schiffe manipuliert haben sollen, die auf einem WerftgelÃ¤nde lagen. So sollen die MÃ¤nner unter anderem mehr als 20 Kilogramm Strahlkies in den Motorblock eines Schiffes geschÃ¼ttet haben. DarÃ¼ber hinaus wurden dem Bericht zufolge Frischwasserzuleitungen zerstochen, Tankdeckel von Treibstofftanks entfernt und Sicherungsschalter der Schiffselektronik deaktiviert.
Die weiteren HintergrÃ¼nde sind noch unklar, die Ermittlungen laufen weiter. Zu mÃ¶glichen Auftraggebern lagen zunÃ¤chst keine Informationen vor.
Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg
3. Februar 2026, 13:43 Uhr
