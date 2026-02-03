Brennpunkte

Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg

  • dts - 3. Februar 2026, 13:43 Uhr
Bild vergrößern: Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg
Festnahme mit Handschellen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach Sabotageversuchen an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben die SicherheitsbehÃ¶rden zwei Beschuldigte festgenommen. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die Zugriffe erfolgten demnach in Hamburg und Griechenland.

Bei den Festgenommenen soll es sich einem Bericht der "Bild" zufolge um einen RumÃ¤nen und einen Griechen handeln, die im Jahr 2025 wÃ¤hrend ihrer TÃ¤tigkeit im Hamburger Hafen mehrere fÃ¼r die Marine bestimmte Schiffe manipuliert haben sollen, die auf einem WerftgelÃ¤nde lagen. So sollen die MÃ¤nner unter anderem mehr als 20 Kilogramm Strahlkies in den Motorblock eines Schiffes geschÃ¼ttet haben. DarÃ¼ber hinaus wurden dem Bericht zufolge Frischwasserzuleitungen zerstochen, Tankdeckel von Treibstofftanks entfernt und Sicherungsschalter der Schiffselektronik deaktiviert.

Die weiteren HintergrÃ¼nde sind noch unklar, die Ermittlungen laufen weiter. Zu mÃ¶glichen Auftraggebern lagen zunÃ¤chst keine Informationen vor.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Staatsanwaltschaft will im Le-Pen-Prozess Kandidaturverbote fordern
    Staatsanwaltschaft will im Le-Pen-Prozess Kandidaturverbote fordern

    Im Berufungsprozess gegen die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen und weitere Vertreter der Partei Rassemblement National (RN) will die Staatsanwaltschaft erneut in

    Mehr
    Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt
    Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt "keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen"

    Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat angesichts der jÃ¼ngsten russischen Angriffswelle auf Ziele in der Ukraine dem Kreml mangelnde Ernsthaftigkeit in den BemÃ¼hungen um ein Ende

    Mehr
    Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg
    Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg

    Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten in Hamburg und Griechenland, wie die

    Mehr
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
    EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
    Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie
    Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt

    Top Meldungen

    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten

    Mehr
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

    Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.

    Mehr
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts