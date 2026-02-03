Brennpunkte

Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt "keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen"

  • AFP - 3. Februar 2026, 13:50 Uhr
Bild vergrößern: Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen
Wolodymyr Selenskyj (l.) und Mark Rutte
Bild: AFP

Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat angesichts einer jÃ¼ngsten Angriffswelle auf die Ukraine dem Kreml mangelnde Ernsthaftigkeit in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Ukraine-Krieges vorgeworfen.

Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat angesichts der jÃ¼ngsten russischen Angriffswelle auf Ziele in der Ukraine dem Kreml mangelnde Ernsthaftigkeit in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Krieges vorgeworfen. Der Beschuss durch die russischen StreitkrÃ¤fte in der Nacht zum Dienstag bezeuge "keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen" Moskaus, sagte Rutte bei einer Rede vor dem ukrainischen Parlament in Kiew. Am Vormittag war der Nato-GeneralsekretÃ¤r zu einem Ãœberraschungsbesuch in Kiew eingetroffen.

Vor seiner Rede legte Rutte gemeinsam mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj Blumen an einem Mahnmal in Kiew nieder, das an die wÃ¤hrend des russischen Angriffskrieges getÃ¶teten ukrainischen Soldaten erinnert.Â 

Bei eisigen Temperaturen hatten die russischen StreitkrÃ¤fte die Ukraine in der Nacht zum Dienstag mit Angriffen Ã¼berzogen. Nach Angaben des ukrainischen Energieunternehmens DTEK wurden dabei insbesondere Einrichtungen der Energieversorgung getroffen. Es seien die "schwersten Angriffe seit Jahresbeginn". Infolge des Beschusses fiel in mehr als 1100 WohnhÃ¤usern der Hauptstadt Kiew und in 800 HÃ¤usern der Ã¶stlichen Stadt Charkiw die Heizung aus.

Mit den erneuten Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt beendeten die russischen StreitkrÃ¤fte eine kurzzeitige Pause. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine befristete Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben.Â Nach Angaben des Kremls endete diese Pause jedoch am Sonntag.

Vor rund einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag sind weitere GesprÃ¤che geplant.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Staatsanwaltschaft will im Le-Pen-Prozess Kandidaturverbote fordern
    Staatsanwaltschaft will im Le-Pen-Prozess Kandidaturverbote fordern

    Im Berufungsprozess gegen die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Le Pen und weitere Vertreter der Partei Rassemblement National (RN) will die Staatsanwaltschaft erneut in

    Mehr
    Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg
    Zwei Festnahmen nach Sabotageversuchen an Marineschiffen in Hamburg

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Nach Sabotageversuchen an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben die SicherheitsbehÃ¶rden zwei Beschuldigte festgenommen. Das teilte

    Mehr
    Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg
    Zwei Festnahmen nach versuchter Sabotage an Marineschiffen in Hamburg

    Nach versuchter Sabotage an deutschen Marineschiffen im Hamburger Hafen haben Ermittler zwei Beschuldigte festgenommen. Die Zugriffe erfolgten in Hamburg und Griechenland, wie die

    Mehr
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    Aus SicherheitsgrÃ¼nden: China verbannt versenkbare AutotÃ¼rgriffe
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    KI-Pornobilder: FranzÃ¶sische Justiz will X-EigentÃ¼mer Musk anhÃ¶ren
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Kanzleramtschef Frei dÃ¤mpft Erwartungen fÃ¼r Reformprojekte
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Musk legt Raumfahrtunternehmen SpaceX und KI-Firma xAI zusammen
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    Umfrage: Mehrheit befÃ¼rwortet Abschaffung der Acht-Stunden-Regel
    EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
    EU-Kommission ermittelt gegen chinesische Windkraftfirma
    Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie
    Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Brandenburgerin blockiert mit Ã¼ber 200 Anrufen Polizeinotruf
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Merz wÃ¼rdigt Rolle von Karnevalisten fÃ¼r den Zusammenhalt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt
    Kreml: Indien hat bislang nichts zu mÃ¶glichem Verzicht auf russisches Ã–l erklÃ¤rt

    Top Meldungen

    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen
    Kraftstoffpreise im Januar deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Januar im Vergleich zum Dezember stark gestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten

    Mehr
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld
    Studie: TarifbeschÃ¤ftigte entscheiden sich eher fÃ¼r mehr Zeit als fÃ¼r mehr Geld

    Bei einer WahlmÃ¶glichkeit im Tarifvertrag entscheiden sich die BeschÃ¤ftigten einer Studie zufolge eher fÃ¼r eine zeitliche Entlastung als fÃ¼r einen hÃ¶heren Verdienst.

    Mehr
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU
    Deutschland hat Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EU

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat die Ã¤lteste ArbeitsbevÃ¶lkerung in der EuropÃ¤ischen Union. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts