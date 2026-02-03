Rutte: Russische Angriffswelle auf Kiew bezeugt "keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen"

Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte hat angesichts der jÃ¼ngsten russischen Angriffswelle auf Ziele in der Ukraine dem Kreml mangelnde Ernsthaftigkeit in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Krieges vorgeworfen. Der Beschuss durch die russischen StreitkrÃ¤fte in der Nacht zum Dienstag bezeuge "keine ernsthaften FriedensbemÃ¼hungen" Moskaus, sagte Rutte bei einer Rede vor dem ukrainischen Parlament in Kiew. Am Vormittag war der Nato-GeneralsekretÃ¤r zu einem Ãœberraschungsbesuch in Kiew eingetroffen.
Vor seiner Rede legte Rutte gemeinsam mit dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj Blumen an einem Mahnmal in Kiew nieder, das an die wÃ¤hrend des russischen Angriffskrieges getÃ¶teten ukrainischen Soldaten erinnert.Â
Bei eisigen Temperaturen hatten die russischen StreitkrÃ¤fte die Ukraine in der Nacht zum Dienstag mit Angriffen Ã¼berzogen. Nach Angaben des ukrainischen Energieunternehmens DTEK wurden dabei insbesondere Einrichtungen der Energieversorgung getroffen. Es seien die "schwersten Angriffe seit Jahresbeginn". Infolge des Beschusses fiel in mehr als 1100 WohnhÃ¤usern der Hauptstadt Kiew und in 800 HÃ¤usern der Ã¶stlichen Stadt Charkiw die Heizung aus.
Mit den erneuten Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt beendeten die russischen StreitkrÃ¤fte eine kurzzeitige Pause. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine befristete Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben.Â Nach Angaben des Kremls endete diese Pause jedoch am Sonntag.
Vor rund einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag sind weitere GesprÃ¤che geplant.
