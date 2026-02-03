Australischer Junge schwimmt vier Stunden im Meer und rettet abgetriebene Familie

An diesem Strand wurde die Familie abgetrieben

In Australien ist ein Teenager vier Stunden lang vom offenen Meer an die KÃ¼ste geschwommen, um seine Familie zu retten. Der 13-jÃ¤hrige Austin Appelbee legte vier Kilometer im Meer zurÃ¼ck, nachdem er mit seiner Mutter und seinen beiden jÃ¼ngeren Geschwistern vor der SÃ¼dwestkÃ¼ste Australiens abgetrieben worden war. Am Strand alarmierte er dann die RettungskrÃ¤fte. Nach der erfolgreichen Rettungsaktion lobten diese am Dienstag die "Ã¼bermenschlichen" Ãœberlebensinstinkte des Jungen.



Austin war am Freitagnachmittag mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern mit einem Kajak und Stand-up-Paddle-Boards vor der KÃ¼ste des Urlaubsorts Quindalup unterwegs gewesen, als die Familie von starkem Wellengang Ã¼berrascht wurde. Wasser schwappte in das Boot und die Boards kippten um, die Familie wurde ins offene Meer getrieben.



"Ich hatte wirklich Angst", beschrieb der 13-jÃ¤hrige Austin im Sender ABC seine mutige Rettungsaktion. Er habe sich beim Schwimmen immer wieder selbst gesagt: "Ich werde es schaffen." Er habe aber auch "an alle meine Freunde in der Schule und in meiner christlichen Jugendgruppe gedacht" und sich vorgenommen, nicht zu sterben. "Ich habe nur gesagt: 'Okay, nicht heute, nicht heute, nicht heute. Ich muss weitermachen'."



Er habe zuerst eine Schwimmweste getragen, die ihn beim Schwimmen aber gestÃ¶rt habe, berichtete der Junge. Also sei er ohne die Weste weitergeschwommen. Die Wellen seien "riesig" gewesen. "Ich war vÃ¶llig auÃŸer Atem, aber ich habe gar nicht gespÃ¼rt, wie erschÃ¶pft ich war", erzÃ¤hlte Austin. Er habe versucht, an schÃ¶ne Dinge zu denken und sogar die Titelmelodie der Kinderserie "Thomas, die kleine Lokomotive" gesungen.



Mit Brustschwimmen, Kraulen und RÃ¼ckenschwimmen habe er schlieÃŸlich den Strand erreicht, erzÃ¤hlte Austin. Er setzte einen Notruf ab und bat mit den Worten "Meine Familie ist drauÃŸen auf dem Meer" um den Einsatz von Schiffen, Hubschraubern und Flugzeugen. Seine Mutter und seine beiden Geschwister konnten schlieÃŸlich aus dem Ozean gerettet werden, wo sie sich an ein Paddleboard klammerten.



"Er schÃ¤tzt, dass er die ersten zwei Stunden mit einer Schwimmweste geschwommen ist", berichtete der Rettungsschwimmer Paul Bresland auf ABC. Dann habe der "tapfere Kerl" befÃ¼rchtet, "dass er es mit der Schwimmweste nicht schaffen wÃ¼rde. Also zog er sie aus und schwamm die nÃ¤chsten zwei Stunden ohne Schwimmweste." Die Leistung des Jungen sei "unglaublich" und "Ã¼bermenschlich", sagte Bresland.



Der Polizist James Bradley ergÃ¤nzte: "Seine Entschlossenheit und sein Mut haben letztlich das Leben seiner Mutter und seiner Geschwister gerettet."



Viel Anerkennung bekam auch die Mutter des Jungen, die stundenlang mit ihrem zwÃ¶lfjÃ¤hrigen Sohn Beau und ihrer achtjÃ¤hrigen Tochter Grace in den Wellen ausharrte. Dem 13-jÃ¤hrigen Austin zu sagen "Versuche, ans Ufer zu kommen und Hilfe zu holen", sei "eine der schwersten Entscheidungen" ihres Lebens gewesen, sagte Joanne Appelbee australischen Medien. Als die Sonne untergegangen sei, habe sie befÃ¼rchtet, "dass Austin es nicht geschafft hat". In so einem Moment "geht dir alles durch den Kopf".