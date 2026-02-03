Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr in Deutschland 55 Angriffe auf Journalisten und Redaktionen dokumentiert. Dies geht aus einem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Bericht der Organisation hervor. Im Vorjahr waren es 89. Die Organisation geht aber von "einer hohen Dunkelziffer aus"; auch hÃ¤tten einige Hinweise auf VorfÃ¤lle nicht verifiziert werden kÃ¶nnen.
Von den 55 Angriffen 2025 waren demnach 46 physische Attacken wie Tritte oder SchlÃ¤ge. Zudem wurden drei SachbeschÃ¤digungen an RedaktionsgebÃ¤uden und sechs Cyberattacken erfasst. Mit 20 FÃ¤llen ereigneten sich die meisten der fÃ¼r 2025 dokumentierten kÃ¶rperlichen Angriffe und SachbeschÃ¤digungen in Berlin. Dahinter folgen Sachsen mit neun und Sachsen-Anhalt mit fÃ¼nf Angriffen.
Die hohe Anzahl an VorfÃ¤llen in Berlin erklÃ¤rt sich der Organisation zufolge "nicht nur durch das politisierte Klima in der Hauptstadt", sondern auch dadurch, dass dort viele MedienhÃ¤user und JournalistenverbÃ¤nde ansÃ¤ssig sind. Die gefÃ¤hrlichsten Orte fÃ¼r Medienschaffende waren - wie schon in den Vorjahren - politische Versammlungen wie Demonstrationen, Parteiveranstaltungen oder Protestaktionen. Hier wurden 41 der insgesamt 46 kÃ¶rperlichen Attacken gezÃ¤hlt.
Brennpunkte
Reporter ohne Grenzen: 55 Angriffe auf Journalisten 2025 in Deutschland
- AFP - 3. Februar 2026, 09:05 Uhr
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr in Deutschland 55 Angriffe auf Journalisten und Redaktionen dokumentiert. Dies geht aus einem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Bericht der Organisation hervor. Im Vorjahr waren es 89.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr in Deutschland 55 Angriffe auf Journalisten und Redaktionen dokumentiert. Dies geht aus einem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Bericht der Organisation hervor. Im Vorjahr waren es 89. Die Organisation geht aber von "einer hohen Dunkelziffer aus"; auch hÃ¤tten einige Hinweise auf VorfÃ¤lle nicht verifiziert werden kÃ¶nnen.
Weitere Meldungen
Bei einem nÃ¤chtlichen russischen Angriff ist nach ukrainischen Angaben ein monumentales Weltkriegs-Mahnmal beschÃ¤digt worden. Kulturministerin Tetjana Bereschna bezeichnete dieMehr
AuÃŸergewÃ¶hnlich heftige SchneefÃ¤lle haben in Japan dutzende TodesfÃ¤lle verursacht. Wie die Feuer- und KatastrophenschutzbehÃ¶rde am Dienstag mitteilte, wurden seit dem 20.Mehr
Die russischen StreitkrÃ¤fte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten desMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland berichtet von einem RÃ¼ckgang seiner WettbewerbsfÃ¤higkeit. Das ergab eine Erhebung desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas befÃ¼rwortet der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrungMehr
In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas hat der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrung einer nationalen strategischen Reserve fÃ¼rMehr