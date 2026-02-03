Reporter ohne Grenzen: 55 Angriffe auf Journalisten 2025 in Deutschland

Mikrofone und Kameras

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr in Deutschland 55 Angriffe auf Journalisten und Redaktionen dokumentiert. Dies geht aus einem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Bericht der Organisation hervor. Im Vorjahr waren es 89. Die Organisation geht aber von "einer hohen Dunkelziffer aus"; auch hÃ¤tten einige Hinweise auf VorfÃ¤lle nicht verifiziert werden kÃ¶nnen.



Von den 55 Angriffen 2025 waren demnach 46 physische Attacken wie Tritte oder SchlÃ¤ge. Zudem wurden drei SachbeschÃ¤digungen an RedaktionsgebÃ¤uden und sechs Cyberattacken erfasst. Mit 20 FÃ¤llen ereigneten sich die meisten der fÃ¼r 2025 dokumentierten kÃ¶rperlichen Angriffe und SachbeschÃ¤digungen in Berlin. Dahinter folgen Sachsen mit neun und Sachsen-Anhalt mit fÃ¼nf Angriffen.



Die hohe Anzahl an VorfÃ¤llen in Berlin erklÃ¤rt sich der Organisation zufolge "nicht nur durch das politisierte Klima in der Hauptstadt", sondern auch dadurch, dass dort viele MedienhÃ¤user und JournalistenverbÃ¤nde ansÃ¤ssig sind. Die gefÃ¤hrlichsten Orte fÃ¼r Medienschaffende waren - wie schon in den Vorjahren - politische Versammlungen wie Demonstrationen, Parteiveranstaltungen oder Protestaktionen. Hier wurden 41 der insgesamt 46 kÃ¶rperlichen Attacken gezÃ¤hlt.