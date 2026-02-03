Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich ab Dienstag wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen und anderer schwerer Anschuldigungen vor Gericht verantworten.Â Der Prozess gegen Marius Borg Hoiby, der erst am Montag wegen neuer VorwÃ¼rfe fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft genommen wurde,Â beginnt am Mittag (13.00 Uhr) in der Hauptstadt Oslo. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis.
Zu den schwersten VorwÃ¼rfen gehÃ¶ren vier mutmaÃŸliche Vergewaltigungen sowie die kÃ¶rperliche und psychische Misshandlung mehrerer Ex-Freundinnen. Hoiby hat sich Ã¶ffentlich bislang nur einmal zu den Anschuldigungen geÃ¤uÃŸert, nachdem er wegen des Vorwurfs festgenommen worden war, in der Wohnung seiner damaligen Freundin randaliert und die Frau misshandelt zu haben. Damals rÃ¤umte er ein, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gehandelt zu haben und seit langem Drogenprobleme zu haben. Die schwersten VorwÃ¼rfe der Anklage weist er aber zurÃ¼ck.
Brennpunkte
Vergewaltigungsprozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin beginnt in Oslo
- AFP - 3. Februar 2026, 04:01 Uhr
Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich ab Dienstag unter anderem wegen VergewaltigungvorwÃ¼rfen vor Gericht verantworten. Am Montag wurde er wegen neuer VorwÃ¼rfe fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft genommen.
Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich ab Dienstag wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen und anderer schwerer Anschuldigungen vor Gericht verantworten.Â Der Prozess gegen Marius Borg Hoiby, der erst am Montag wegen neuer VorwÃ¼rfe fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft genommen wurde,Â beginnt am Mittag (13.00 Uhr) in der Hauptstadt Oslo. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis.
Weitere Meldungen
Inmitten des erhÃ¶hten Drucks von US-PrÃ¤sident Donald Trump auf Kuba hat die Regierung in Havanna Kontakte mit Washington bestÃ¤tigt. "Heute kÃ¶nnen wir nicht von einem DialogMehr
Zwei Jahre nach dem Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager befasst sich der EuropÃ¤ische Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte (EGMR) am Dienstag erneutMehr
Die neue GeschÃ¤ftstrÃ¤gerin der USA in Venezuela hat mit der venezolanischen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez Ã¼ber den "Ãœbergang" in dem sÃ¼damerikanischen LandMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claudia Kemfert, EnergieÃ¶konomin vom Deutschen Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), hat angesichts der niedrigen FÃ¼llstÃ¤nde deutscherMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die Kehrtwende der EU beim Verbrenner-Verbot sorgt einer neuen Studie zufolge fÃ¼r Unsicherheiten und mÃ¶gliche UmsatzeinbuÃŸen auf demMehr
Berlin/Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek hat die VorschlÃ¤ge des Wirtschaftsrates der CDU, den Bezug von Arbeitslosengeld auf zwÃ¶lf MonateMehr