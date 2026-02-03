Brennpunkte

Vergewaltigungsprozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin beginnt in Oslo

  • AFP - 3. Februar 2026, 04:01 Uhr

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich ab Dienstag unter anderem wegen VergewaltigungvorwÃ¼rfen vor Gericht verantworten. Am Montag wurde er wegen neuer VorwÃ¼rfe fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft genommen.

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit muss sich ab Dienstag wegen VergewaltigungsvorwÃ¼rfen und anderer schwerer Anschuldigungen vor Gericht verantworten.Â Der Prozess gegen Marius Borg Hoiby, der erst am Montag wegen neuer VorwÃ¼rfe fÃ¼r vier Wochen in Untersuchungshaft genommen wurde,Â beginnt am Mittag (13.00 Uhr) in der Hauptstadt Oslo. Insgesamt umfasst die Anklage gegen den aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammenden 29-JÃ¤hrigen 38 Punkte, ihm drohen bis zu 16 Jahre GefÃ¤ngnis.

Zu den schwersten VorwÃ¼rfen gehÃ¶ren vier mutmaÃŸliche Vergewaltigungen sowie die kÃ¶rperliche und psychische Misshandlung mehrerer Ex-Freundinnen. Hoiby hat sich Ã¶ffentlich bislang nur einmal zu den Anschuldigungen geÃ¤uÃŸert, nachdem er wegen des Vorwurfs festgenommen worden war, in der Wohnung seiner damaligen Freundin randaliert und die Frau misshandelt zu haben. Damals rÃ¤umte er ein, unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol gehandelt zu haben und seit langem Drogenprobleme zu haben. Die schwersten VorwÃ¼rfe der Anklage weist er aber zurÃ¼ck.

