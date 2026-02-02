US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das ReprÃ¤sentantenhaus zur raschen Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs aufgefordert, um damit die seit drei Tagen andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden. "Ich hoffe, dass alle Republikaner und Demokraten sich mir anschlieÃŸen und diesen Entwurf unterstÃ¼tzen und ihn unverzÃ¼glich zur Unterzeichnung an mich schicken", erklÃ¤rte Trump am Montag auf seiner Onlineplattform Truth Social.Â
Unter Trumps Republikanern gibt es mehrere Kritiker, die eine Mehrheit fÃ¼r den Haushalt bei der fÃ¼r Dienstag geplanten Abstimmung verhindern kÃ¶nnten. Trump mahnte seine Partei zur Geschlossenheit: "Wir kÃ¶nnen uns keinen weiteren langen, sinnlosen und destruktiven Shutdown leisten, der unserem Land so sehr schaden wÃ¼rde", schrieb er in Anspielung auf die Rekord-Haushaltssperre vom vergangenen Herbst, bei der das Ã¶ffentliche Leben in den USA 43 Tage lang teils zum Erliegen kam.
Hintergrund des neuen Teil-Shutdowns ist der Streit um die Folgen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger durch Bundesbedienstete in Minneapolis. Die Demokraten im Kongress fordern deutlich verschÃ¤rfte Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes.
Der US-Senat hatte am Freitag einen Haushaltskompromiss gebilligt, der die Finanzierung groÃŸer Teile der Bundesverwaltung gewÃ¤hrleistet. Er sieht jedoch nur fÃ¼r zwei Wochen Mittel fÃ¼r das Heimatschutzministerium vor, dem ICE unterstellt ist. Da der Text jedoch auch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden muss, trat in der Nacht zu Samstag ein vorlÃ¤ufiger Shutdown in Kraft.Â
Politik
Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf
- AFP - 2. Februar 2026, 22:40 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das ReprÃ¤sentantenhaus zur raschen Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs aufgefordert, um damit die seit drei Tagen andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden.
