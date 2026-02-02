Politik

Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf

  • AFP - 2. Februar 2026, 22:40 Uhr
Bild vergrößern: Teil-Shutdown: Trump ruft US-ReprÃ¤sentantenhaus zu Bewilligung von Haushaltsentwurf auf
Das Kapitol in Washington
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das ReprÃ¤sentantenhaus zur raschen Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs aufgefordert, um damit die seit drei Tagen andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat das ReprÃ¤sentantenhaus zur raschen Verabschiedung eines Haushaltsentwurfs aufgefordert, um damit die seit drei Tagen andauernde Teil-Haushaltssperre zu beenden. "Ich hoffe, dass alle Republikaner und Demokraten sich mir anschlieÃŸen und diesen Entwurf unterstÃ¼tzen und ihn unverzÃ¼glich zur Unterzeichnung an mich schicken", erklÃ¤rte Trump am Montag auf seiner Onlineplattform Truth Social.Â 

Unter Trumps Republikanern gibt es mehrere Kritiker, die eine Mehrheit fÃ¼r den Haushalt bei der fÃ¼r Dienstag geplanten Abstimmung verhindern kÃ¶nnten. Trump mahnte seine Partei zur Geschlossenheit: "Wir kÃ¶nnen uns keinen weiteren langen, sinnlosen und destruktiven Shutdown leisten, der unserem Land so sehr schaden wÃ¼rde", schrieb er in Anspielung auf die Rekord-Haushaltssperre vom vergangenen Herbst, bei der das Ã¶ffentliche Leben in den USA 43 Tage lang teils zum Erliegen kam.

Hintergrund des neuen Teil-Shutdowns ist der Streit um die Folgen der tÃ¶dlichen SchÃ¼sse auf US-BÃ¼rger durch Bundesbedienstete in Minneapolis. Die Demokraten im Kongress fordern deutlich verschÃ¤rfte Auflagen fÃ¼r die EinsatzkrÃ¤fte der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE und des Grenzschutzes.

Der US-Senat hatte am Freitag einen Haushaltskompromiss gebilligt, der die Finanzierung groÃŸer Teile der Bundesverwaltung gewÃ¤hrleistet. Er sieht jedoch nur fÃ¼r zwei Wochen Mittel fÃ¼r das Heimatschutzministerium vor, dem ICE unterstellt ist. Da der Text jedoch auch vom ReprÃ¤sentantenhaus bewilligt werden muss, trat in der Nacht zu Samstag ein vorlÃ¤ufiger Shutdown in Kraft.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung
    Frankreichs Regierung bringt Haushalt 2026 durch die Nationalversammlung

    Die Regierung in Frankreich hat am Montag zwei Misstrauensvoten in der Nationalversammlung Ã¼berstanden - und damit nach monatelangem Ringen die Verabschiedung des Haushalts fÃ¼r

    Mehr
    Millionen-Einsparung: WDR lÃ¤sst Fernsehprogramm technisch vom SWR ausspielen
    Millionen-Einsparung: WDR lÃ¤sst Fernsehprogramm technisch vom SWR ausspielen

    Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) lÃ¤sst sein Fernsehprogramm ab sofort technisch vom SÃ¼dwestrundfunk (SWR) ausspielen. Damit werde eine Millionensumme eingespart, teilte der WDR

    Mehr
    Trump setzt auf
    Trump setzt auf "Deal" mit Kuba - Verhandlungen nach seinen Angaben im Gange

    Die USA verhandeln laut PrÃ¤sident Donald Trump derzeit mit dem kommunistisch regierten Kuba Ã¼ber ein Abkommen. Trump zeigte sich am Sonntag zuversichtlich, dass eine solche

    Mehr
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Merz pocht auf grÃ¶ÃŸere UnabhÃ¤ngigkeit der EU von den USA
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    Bauverband meldet weiteren RÃ¼ckgang bei Sanierungsquote im GebÃ¤udebestand
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    KÃ¼ndigungswelle nach Bekenntnis zu Klimaschutz: ADAC-VerkehrsprÃ¤sident tritt zurÃ¼ck
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Deutlich mehr AntrÃ¤ge von Verbrauchern auf Schlichtung durch Bundesnetzagentur
    Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung
    Trump: Indien will auf russisches Ã–l verzichten - USA verkÃ¼nden Zollsenkung
    Selenskyj:
    Selenskyj: "Deeskalation" mit Russland hilft bei Vertrauensbildung fÃ¼r Verhandlungen
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    Trump verkÃ¼ndet Handelseinigung mit Indien
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    FÃ¼r weniger Importe aus China: USA legen Rohstoffreserve an
    Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden
    Frachter-Kollision: Russischer KapitÃ¤n von britischer Justiz fÃ¼r schuldig befunden
    Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran
    Weimer verurteilt Festnahme von Drehbuchautor Mahmoudian im Iran

    Top Meldungen

    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz
    Kontra fÃ¼r SÃ¶ders Mehrarbeit-VorstoÃŸ aus Rheinland-Pfalz

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, hat die VorschlÃ¤ge von CSU-Chef SÃ¶der zu einer Stunde Mehrarbeit pro Woche

    Mehr
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag
    CDU-GeneralsekretÃ¤r findet Zahnarzt-Vorschlag "nicht zielfÃ¼hrend"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann stellt sich gegen die Forderung des CDU-Wirtschaftsrats, dass Zahnarztbesuche kÃ¼nftig nicht mehr von der

    Mehr
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln
    Rhein stellt sich gegen Forderungen von CDU-WirtschaftsflÃ¼geln

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Hessens MinisterprÃ¤sident Boris Rhein (CDU) stellt sich gegen die jÃ¼ngsten Forderungen der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) sowie

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts