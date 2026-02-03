Erneute russische Angriffe auf Kiew: 1100 WohnhÃ¤user ohne Heizung

Die russischen StreitkrÃ¤fte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes geflogen. Infolge des Beschusses sei in Ã¼ber 1100 WohnhÃ¤user in Kiew die Heizung ausgefallen, erklÃ¤rte der ukrainische Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba in Onlinediensten. In Kiew und Charkiw wurden BehÃ¶rdenangaben zufolge mindestens fÃ¼nf Menschen verletzt.
"Ãœber 70 Raketen und 450 Drohnen" seien von den russischen StreitkrÃ¤ften auf die Ukraine abgefeuert worden, erklÃ¤rte PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj in Onlinediensten. Moskau nutze "die kÃ¤ltesten Tage des Winters, um Menschen zu terrorisieren", fÃ¼gte der ukrainische PrÃ¤sident hinzu. Dies sei offenbar wichtiger fÃ¼r den Kreml, als "sich der Diplomatie zuzuwenden".
Der Leiter der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, hatte zuvor "massive Angriffen in bitterer KÃ¤lte" gemeldet. RettungskrÃ¤ften zufolge wurden drei Menschen in Kiew verletzt. Bei weiteren Angriffen auf die Ã¶stliche Stadt Charkiw seien zudem zwei Menschen verletzt worden, erklÃ¤rte der dortige MilitÃ¤rverwalter Oleh Synehubow.
Der mehrere Stunden andauernde Angriff habe die Energieinfrastruktur Charkiws getroffen und sollte "maximale ZerstÃ¶rung anrichten und die Stadt bei strengem Frost ohne Heizung lassen", fÃ¼gte Synehubow hinzu. In Ã¼ber 800 WohnhÃ¤usern der Stadt seien die Heizungen infolge der Angriffe ausgefallen.
Mit den erneuten Angriffen auf Kiew beendeten die russischen StreitkrÃ¤fte eine kurzzeitige Einstellung ihres Beschusses der ukrainischen Hauptstadt.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben. Der Kreml erklÃ¤rte daraufhin am Freitag, Trumps Bitte nachgekommen zu sein. Die kurze Feuerpause werde bis Sonntag dauern. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte als Ziel, "gÃ¼nstige Bedingungen fÃ¼r Verhandlungen zu schaffen".
Vor rund einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag sind weitere GesprÃ¤che geplant.
Die Ukrainerinnen und Ukrainer waren derweil eisiger KÃ¤lte ausgesetzt: In Kiew wurden Nachttemperaturen von bis zu -17 Grad verzeichnet, in der Ã¶stlichen Stadt Charkiw bis zu -23 Grad.
Brennpunkte
Erneute russische Angriffe auf Kiew: 1100 WohnhÃ¤user ohne Heizung
- AFP - 3. Februar 2026, 08:52 Uhr
Die russischen StreitkrÃ¤fte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes geflogen.
Die russischen StreitkrÃ¤fte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes geflogen. Infolge des Beschusses sei in Ã¼ber 1100 WohnhÃ¤user in Kiew die Heizung ausgefallen, erklÃ¤rte der ukrainische Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba in Onlinediensten. In Kiew und Charkiw wurden BehÃ¶rdenangaben zufolge mindestens fÃ¼nf Menschen verletzt.
Weitere Meldungen
Bei einem nÃ¤chtlichen russischen Angriff ist nach ukrainischen Angaben ein monumentales Weltkriegs-Mahnmal beschÃ¤digt worden. Kulturministerin Tetjana Bereschna bezeichnete dieMehr
AuÃŸergewÃ¶hnlich heftige SchneefÃ¤lle haben in Japan dutzende TodesfÃ¤lle verursacht. Wie die Feuer- und KatastrophenschutzbehÃ¶rde am Dienstag mitteilte, wurden seit dem 20.Mehr
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr in Deutschland 55 Angriffe auf Journalisten und Redaktionen dokumentiert. Dies geht aus einem am DienstagMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Knapp jedes dritte Industrieunternehmen in Deutschland berichtet von einem RÃ¼ckgang seiner WettbewerbsfÃ¤higkeit. Das ergab eine Erhebung desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas befÃ¼rwortet der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrungMehr
In der Debatte Ã¼ber die kÃ¼nftige Versorgungssicherheit beim Erdgas hat der Dachverband der Energiewirtschaft (BDEW) die EinfÃ¼hrung einer nationalen strategischen Reserve fÃ¼rMehr