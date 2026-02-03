Brennpunkte

Erneute russische Angriffe auf Kiew: 1100 WohnhÃ¤user ohne Heizung

  • AFP - 3. Februar 2026, 08:52 Uhr
Bild vergrößern: Erneute russische Angriffe auf Kiew: 1100 WohnhÃ¤user ohne Heizung
Ein brennendes GebÃ¤ude nach russischen Angriffen auf Kiew
Bild: AFP

Die russischen StreitkrÃ¤fte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes geflogen.

Die russischen StreitkrÃ¤fte haben ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Dienstag massive Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sowie Charkiw im Osten des Landes geflogen. Infolge des Beschusses sei in Ã¼ber 1100 WohnhÃ¤user in Kiew die Heizung ausgefallen, erklÃ¤rte der ukrainische Wiederaufbauminister Oleksij Kuleba in Onlinediensten. In Kiew und Charkiw wurden BehÃ¶rdenangaben zufolge mindestens fÃ¼nf Menschen verletzt.

"Ãœber 70 Raketen und 450 Drohnen" seien von den russischen StreitkrÃ¤ften auf die Ukraine abgefeuert worden, erklÃ¤rte PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj in Onlinediensten. Moskau nutze "die kÃ¤ltesten Tage des Winters, um Menschen zu terrorisieren", fÃ¼gte der ukrainische PrÃ¤sident hinzu. Dies sei offenbar wichtiger fÃ¼r den Kreml, als "sich der Diplomatie zuzuwenden".

Der Leiter der Ã¶rtlichen MilitÃ¤rverwaltung von Kiew, Tymur Tkatschenko, hatte zuvor "massive Angriffen in bitterer KÃ¤lte" gemeldet. RettungskrÃ¤ften zufolge wurden drei Menschen in Kiew verletzt. Bei weiteren Angriffen auf die Ã¶stliche Stadt Charkiw seien zudem zwei Menschen verletzt worden, erklÃ¤rte der dortige MilitÃ¤rverwalter Oleh Synehubow.

Der mehrere Stunden andauernde Angriff habe die Energieinfrastruktur Charkiws getroffen und sollte "maximale ZerstÃ¶rung anrichten und die Stadt bei strengem Frost ohne Heizung lassen", fÃ¼gte Synehubow hinzu. In Ã¼ber 800 WohnhÃ¤usern der Stadt seien die Heizungen infolge der Angriffe ausgefallen.

Mit den erneuten Angriffen auf Kiew beendeten die russischen StreitkrÃ¤fte eine kurzzeitige Einstellung ihres Beschusses der ukrainischen Hauptstadt.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag gesagt, den russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin wegen der aktuellen KÃ¤ltewelle um eine kurzzeitige Einstellung der russischen Angriffe auf Kiew und andere StÃ¤dte gebeten zu haben. Der Kreml erklÃ¤rte daraufhin am Freitag, Trumps Bitte nachgekommen zu sein. Die kurze Feuerpause werde bis Sonntag dauern. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nannte als Ziel, "gÃ¼nstige Bedingungen fÃ¼r Verhandlungen zu schaffen".

Vor rund einer Woche hatten UnterhÃ¤ndler Moskaus und Kiews in Abu Dhabi erstmals direkt miteinander Ã¼ber einen von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung der KÃ¤mpfe gesprochen. FÃ¼r Mittwoch und Donnerstag sind weitere GesprÃ¤che geplant.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer waren derweil eisiger KÃ¤lte ausgesetzt: In Kiew wurden Nachttemperaturen von bis zu -17 Grad verzeichnet, in der Ã¶stlichen Stadt Charkiw bis zu -23 Grad.

