TÃ¶dliches MissverstÃ¤ndnis: 20-JÃ¤hriger stirbt nach Angriff in KÃ¶ln

Blaulicht

Nach einem Angriff infolge eines MissverstÃ¤ndnisses um ein Auto ist ein 20-JÃ¤hriger in KÃ¶ln an seinen Verletzungen gestorben. Er hatte ein Auto fÃ¼r sein bestelltes Uber-Fahrzeug gehalten, wie die Staatsanwaltschaft in KÃ¶ln mitteilte.

Nach einem Angriff infolge eines MissverstÃ¤ndnisses ist ein 20-JÃ¤hriger in KÃ¶ln an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 20-JÃ¤hrige hatte irrtÃ¼mlich ein stoppendes Auto fÃ¼r sein bestelltes Uber-Fahrzeug gehalten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in KÃ¶ln am Mittwoch mitteilten. In der Folge wurde er von dem hinzugekommenen Ehemann der Fahrerin zu Boden geschlagen.Â



Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 1.45 Uhr, als der 20-JÃ¤hrige mit seiner Freundin und seinem Vater von einer Feier nach Hause fahren wollte. Bereits am Montag erlag er seinen schweren Kopfverletzungen, wie die BehÃ¶rden nun mitteilten. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauern an.