Papst Leo XIV.

Papst Leo XIV. hat angesichts des drohenden Ablaufens des Atom-AbrÃ¼stungsvertrags 'New Start' zwischen den USA und Russland vor einem 'neuen WettrÃ¼sten' gewarnt.

Papst Leo XIV. hat angesichts des Auslaufens des Atom-AbrÃ¼stungsvertrags "New Start" zwischen den USA und Russland vor einem "neuen WettrÃ¼sten" gewarnt. "Ich fordere Sie dringend auf, dieses Instrument nicht aufzugeben, ohne dafÃ¼r zu sorgen, dass es konkret und wirksam weiterverfolgt wird", sagte der Papst am Mittwoch bei seiner wÃ¶chentlichen Generalaudienz. "Die aktuelle Situation erfordert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ein neues WettrÃ¼sten zu verhindern, das den Frieden zwischen den Nationen weiter gefÃ¤hrdet", fuhr er fort.



Es sei "dringender denn je, die Logik der Angst und des Misstrauens durch eine gemeinsame Ethik zu ersetzen, die in der Lage ist, Entscheidungen zum Wohle aller zu leiten", sagte Leo XIV., der der erste Papst aus den USA ist.



Am Donnerstag lÃ¤uft das "New Start"-Abkommen von 2010 aus, der letzte Atomwaffen-AbrÃ¼stungsvertrag zwischen den USA und Russland. Kreml-Chef Wladimir Putin schlug US-PrÃ¤sident Donald Trump im vergangenen Jahr vor, das Abkommen um ein Jahr zu verlÃ¤ngern. Der US-PrÃ¤sident nannte den VorstoÃŸ zwar "eine gute Idee", es passierte jedoch nichts.



Der Kreml-Berater Juri Uschakow sagte am Mittwoch, PrÃ¤sident Putin wolle "verantwortungsvoll" handeln, sollte nicht in letzter Sekunde noch eine Einigung zustande kommen.



Unterzeichnet worden war das "New Start"-Abkommen 2010 zwischen den damaligen PrÃ¤sidenten der Vereinigten Staaten und Russland, Barack Obama und Dmitri Medwedew. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren SprengkÃ¶pfe jeweils auf maximal 1550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre TrÃ¤gerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 begrenzen.