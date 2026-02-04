Weil sie Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland schleusten und Steuern hinterzogen, hat das Landgericht Wiesbaden drei Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt. Die beiden Hauptangeklgten sollen fÃ¼r siebeneinhalb Jahre sowie sechs Jahre und drei Monate ins GefÃ¤ngnis, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Ein dritter Angeklagter erhielt eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten.Â
Das Gericht zog mehr als eine Million Euro an TatertrÃ¤gen ein. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass die Frau und die zwei MÃ¤nner mehr als ein Dutzend Frauen aus China im Internet anwarben. Nachdem sie nach Deutschland geschleust worden waren, arbeiteten die Frauen in Hessen illegal als Prostituierte.
Brennpunkte
Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen
- AFP - 4. Februar 2026, 15:38 Uhr
Weil sie Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland schleusten und Steuern hinterzogen, hat das Landgericht Wiesbaden drei Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt.
