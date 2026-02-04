Brennpunkte

Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen

  • AFP - 4. Februar 2026, 15:38 Uhr
Bild vergrößern: Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen
Justitia
Bild: AFP

Weil sie Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland schleusten und Steuern hinterzogen, hat das Landgericht Wiesbaden drei Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt.

Weil sie Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland schleusten und Steuern hinterzogen, hat das Landgericht Wiesbaden drei Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt. Die beiden Hauptangeklgten sollen fÃ¼r siebeneinhalb Jahre sowie sechs Jahre und drei Monate ins GefÃ¤ngnis, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Ein dritter Angeklagter erhielt eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten.Â 

Das Gericht zog mehr als eine Million Euro an TatertrÃ¤gen ein. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass die Frau und die zwei MÃ¤nner mehr als ein Dutzend Frauen aus China im Internet anwarben. Nachdem sie nach Deutschland geschleust worden waren, arbeiteten die Frauen in Hessen illegal als Prostituierte.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter
    Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im vergangenen Jahr hat es mehr als 3.000 Angriffe auf Bahnmitarbeiter gegeben, im Schnitt also rund acht pro Tag. Das berichtet die "Bild" unter

    Mehr
    KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen
    KÃ¼rzung bei Kursen: Integrationsbeauftragte tritt Dobrindt entgegen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Tausenden von geflÃ¼chteten Menschen ist derzeit der Zugang zu Integrationskursen versperrt, weil das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge

    Mehr
    Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen
    Schweigeminute: Schnieder will fÃ¼r mehr Sicherheit in ZÃ¼gen sorgen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat nach dem gewaltsamen Tod eines Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz der Familie, den Freunden und

    Mehr
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    EU-Parlament setzt Umsetzung von US-Zolldeal aus dem vergangenen Jahr fort
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Telekom nimmt KI-Rechenzentrum in MÃ¼nchen in Betrieb
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Infineon stockt Investitionen in neue Halbleiterfabrik wegen KI-Booms auf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Studie: Ladeinfrastruktur ist kein Hindernis mehr fÃ¼r E-Auto-Hochlauf
    Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab
    Minneapolis: US-Regierung zieht 700 EinsatzkrÃ¤fte ab
    ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt
    ThÃ¼ringen: AfD scheitert mit Misstrauensvotum gegen MinisterprÃ¤sident Voigt
    Moskau bekrÃ¤ftigt bei Ukraine-GesprÃ¤chen Anspruch auf Donbass
    Moskau bekrÃ¤ftigt bei Ukraine-GesprÃ¤chen Anspruch auf Donbass
    Messerangriff auf Lehrerin in Frankreich: 14-JÃ¤hriger wollte sich rÃ¤chen
    Messerangriff auf Lehrerin in Frankreich: 14-JÃ¤hriger wollte sich rÃ¤chen
    Bundesamt bremst Integrationskurse fÃ¼r Migranten aus
    Bundesamt bremst Integrationskurse fÃ¼r Migranten aus
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch
    In Sonderzug nach SaarbrÃ¼cken: FuÃŸballfan beleidigt ReinigungskrÃ¤fte rassistisch

    Top Meldungen

    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef
    Bahn erhÃ¤lt neuen Aufsichtsratschef

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn, Werner Gatzer, will seinen Posten offenbar vorzeitig zur VerfÃ¼gung stellen. Er habe

    Mehr
    "Strategische Partnerschaft" gesucht: Merz zu Besuch in Golfstaaten aufgebrochen

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will mit den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten neue "strategische Partnerschaften" schlieÃŸen. Merz brach

    Mehr
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen
    Preise fÃ¼r Benzin und Diesel deutlich gestiegen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts