Lange Haftstrafen fÃ¼r Schleusungen von Chinesinnen zur Prostitution in Hessen

Justitia

Weil sie Frauen aus China zur Prostitution nach Deutschland schleusten und Steuern hinterzogen, hat das Landgericht Wiesbaden drei Angeklagte zu langen Haftstrafen verurteilt. Die beiden Hauptangeklgten sollen fÃ¼r siebeneinhalb Jahre sowie sechs Jahre und drei Monate ins GefÃ¤ngnis, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Ein dritter Angeklagter erhielt eine Strafe von drei Jahren und neun Monaten.Â



Das Gericht zog mehr als eine Million Euro an TatertrÃ¤gen ein. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass die Frau und die zwei MÃ¤nner mehr als ein Dutzend Frauen aus China im Internet anwarben. Nachdem sie nach Deutschland geschleust worden waren, arbeiteten die Frauen in Hessen illegal als Prostituierte.