Jeden Tag durchschnittlich acht Angriffe auf Bahn-Mitarbeiter

Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im vergangenen Jahr hat es mehr als 3.000 Angriffe auf Bahnmitarbeiter gegeben, im Schnitt also rund acht pro Tag.



Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf eine Bahnsprecherin. Laut der Sprecherin komme es "bei Fahrkartenkontrollen, bei der Durchsetzung des Hausrechts sowie am Rande von Volksfesten, GroÃŸveranstaltungen und FuÃŸballspielen" immer wieder zu verbalen und tÃ¤tlichen Ãœbergriffen gegen DB-Mitarbeitende.



Im Vergleich zu 2024 seien die Zahlen gleichbleibend auf hohem Niveau. Die Sprecherin erklÃ¤rte gegenÃ¼ber der "Bild" weiter: "Die HÃ¤lfte der Angriffe betrifft das Zugpersonal im Regionalverkehr. Auf SicherheitskrÃ¤fte entfÃ¤llt gut ein Drittel. Auch ReinigungskrÃ¤fte oder ServicekrÃ¤fte am Bahnhof werden Opfer von Angriffen."



Die Bahn reagiert nach eigenen Angaben unter anderem mit dem Einsatz von Bodycams. Immer mehr Mitarbeitende wÃ¼rden mit den KÃ¶rperkameras ausgerÃ¼stet, wenn sie dies wÃ¼nschten. Die bisherigen Erfahrungen seien gut, hieÃŸ es. Bodycams kÃ¶nnten Konflikte deeskalieren - etwa wenn ein Angreifer sich auf dem Bildschirm sehe.



Zuletzt hatte eine tÃ¶dliche Attacke auf einen Zugbegleiter in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz bundesweit fÃ¼r BestÃ¼rzung gesorgt. Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Martin Burkert, verlangt von der Politik, Konsequenzen zu ziehen: "Dieser Fall ist eine klare ZÃ¤sur", sagte Burkert dem Nachrichtenportal T-Online. Er forderte das Bundesjustizministerium auf, ein aktuelles Gesetzesvorhaben zu Ã¼berdenken, mit dem Angriffe auf Polizisten und RettungskrÃ¤fte hÃ¤rter bestraft werden sollen. Auch Mitarbeiter der Bahn sollten in diesem Gesetz berÃ¼cksichtigt werden, so Burkert: "Wir fordern, dass Angriffe auf Mitarbeiter der Bahn genauso hart bestraft werden mÃ¼ssen wie Angriffe auf Polizisten."



AuÃŸerdem forderte der EVG-Chef, dass "Bodycams flÃ¤chendeckend verpflichtend getragen werden mÃ¼ssen", sowie eine bessere personelle Ausstattung in ZÃ¼gen: "Gibt es nur einen Zugbegleiter, kann Sicherheit nicht gewÃ¤hrleistet werden", so Burkert.



Seiner Ansicht nach hÃ¤tte die Ticketkontrolle in dem Regionalexpress am Montagabend "anders ausgehen kÃ¶nnen", wÃ¤re der Mitarbeiter nicht alleine fÃ¼r die Kontrolle der Tickets zustÃ¤ndig gewesen. In der Pflicht sieht er da die LÃ¤nder: "Die bestellen bei den VerkehrsverbÃ¼nden und Nahverkehrsunternehmen die gewÃ¼nschte Leistung. Wie viele Mitarbeiter eingesetzt werden, ist vor allem eine Kostenfrage", so Burkert.

