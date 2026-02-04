Tarifkonflikt in Ã¶ffentlichem Dienst: Warnstreiks im Westen und Norden

Streikende mit Trillerpfeife

Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit im Ã¶ffentlichen Dienst der LÃ¤nder hat die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fortgesetzt. Betroffen war unter anderem Nordrhein-Westfalen.

Vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit im Ã¶ffentlichen Dienst der LÃ¤nder hat die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks fortgesetzt. Am Mittwoch traten im bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen BeschÃ¤ftigte von UniversitÃ¤tskliniken, Schulen und Hochschulen in den Ausstand, wie die Gewerkschaft mitteilte. Auch Landesverwaltung und Justiz waren betroffen. In den kommenden Tagen sind bereits weitere Warnstreiks im Ã¶ffentlichen Dienst in verschiedenen LÃ¤ndern geplant.



Warnstreiks gab es unter anderem auch in niedersÃ¤chsischen SeehÃ¤fen. Am Mittwoch wurde laut Verdi im Seehafen Stade gestreikt. Am Donnerstag sollten Arbeitsniederlegungen in Cuxhaven und Emden folgen. Laut Verdi wurden Notdienstvereinbarungen zunÃ¤chst lediglich fÃ¼r Emden erreicht.



In Hamburg sind fÃ¼r Donnerstag groÃŸflÃ¤chige Aktionen geplant. Dort ruft Verdi BeschÃ¤ftigte unter anderem von BezirksÃ¤mtern, Schulen, Feuerwehr, LandesbehÃ¶rden sowie der Technischen UniversitÃ¤t Harburg ganztÃ¤gig zum Warnstreik auf. In Rostock und Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern laufen Arbeitsniederlegungen an den dortigen UniversitÃ¤tskliniken .



Der Tarifvertrag fÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der LÃ¤nder auÃŸer Hessen war Ende Oktober ausgelaufen. Die Gewerkschaften fordern fÃ¼r TarifbeschÃ¤ftigte der LÃ¤nder sieben Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 300 Euro mehr. Die Arbeitgeberseite legte bislang kein konkretes Angebot vor. Die dritte Verhandlungsrunde ist ab 11. Februar in Potsdam geplant.Â